OSINT: saiba o que é e para que serve! Veja o exemplo…

No mundo interconectado de hoje, a informação está em todo o lado, acessível a qualquer um que saiba onde e como procurá-la. Já ouviu falar em OSINT (Open Source Intelligence)? Saiba o que é.

O OSINT refere-se à prática de recolher e analisar dados públicos para fins específicos. Originalmente, o OSINT era uma metodologia aplicada apenas no domínio militar e da segurança, sendo utilizada para monitorizar ameaças e recolher informações de alvos específicos.

No entanto, com a democratização da informação e o crescimento da internet, o OSINT tornou-se acessível ao cidadão comum, mesmo sem que ele perceba. Um exemplo que ilustra bem o uso prático do OSINT no dia a dia é a pesquisa que muitos de nós já fizemos ao explorar anúncios de imóveis. Frequentemente, quando queremos descobrir a localização exata de uma propriedade sem perguntar diretamente ao vendedor, estamos a utilizar uma forma simples, mas eficaz, de OSINT.

OSINT - Como Funciona?

O OSINT baseia-se na recolha e análise de informações públicas, ou seja, disponíveis ao público em geral, através de fontes abertas. Estas fontes incluem desde websites, redes sociais, imagens de satélite, até registos públicos e artigos de notícias. O que distingue o OSINT de outras práticas de inteligência é que não envolve nenhuma invasão de privacidade ou métodos ilegais, pois os dados estão disponíveis para quem quiser aceder. Pode aceder aqui à framework.

No contexto da segurança e espionagem, o OSINT pode ser utilizado para identificar riscos, monitorizar a atividade de entidades e prever comportamentos. No entanto, este conceito pode ser simplificado para o uso diário, com os cidadãos comuns a recorrerem a este tipo de pesquisa para obter informações sobre assuntos variados — desde localizar a sede de uma empresa até descobrir o histórico de uma propriedade.

OSINT no Mercado Imobiliário: Uma Ferramenta ao Alcance de Todos

Quem já passou pela experiência de procurar casa ou apartamento para comprar ou arrendar sabe que muitas vezes a informação disponibilizada pelos vendedores nos anúncios é limitada, por questões de privacidade ou para atrair mais interessados. Por exemplo, um anúncio pode indicar a zona geral, mas não a morada exata. Para quem quer ter mais controlo sobre a sua decisão de compra, saber a localização exata é um dado valioso, que permite conhecer melhor a envolvência, o acesso a transportes públicos e até o comércio nas proximidades.

Usando técnicas simples de OSINT, é possível obter essa informação sem precisar de perguntar ao anunciante. A este tipo de processo também chamamos de GeOSINT (Geographic OSINT) Eis como isso se processa:

1. Análise das Fotos do Imóvel: Muitos anúncios de imóveis incluem fotografias do interior e exterior do imóvel. Ao observar estas imagens, é possível identificar detalhes específicos como ruas, edifícios vizinhos, paisagens, e outros elementos visuais que ajudem a reconhecer o local. Com alguma pesquisa, pode-se até encontrar as coordenadas exatas.

Muitos anúncios de imóveis incluem fotografias do interior e exterior do imóvel. Ao observar estas imagens, é possível identificar detalhes específicos como ruas, edifícios vizinhos, paisagens, e outros elementos visuais que ajudem a reconhecer o local. Com alguma pesquisa, pode-se até encontrar as coordenadas exatas. 2. Utilização do Google Maps e Google Street View: Uma ferramenta muito utilizada é o Google Maps. Ao identificar elementos distintos nas fotografias — como edifícios, fachadas e árvores — podemos cruzar essa informação com o Street View para encontrar a localização exata do imóvel. Esta técnica, comum e acessível, é uma forma de OSINT que qualquer pessoa pode aplicar.

Uma ferramenta muito utilizada é o Google Maps. Ao identificar elementos distintos nas fotografias — como edifícios, fachadas e árvores — podemos cruzar essa informação com o Street View para encontrar a localização exata do imóvel. Esta técnica, comum e acessível, é uma forma de OSINT que qualquer pessoa pode aplicar. 3. Procurar Informações em Sites Públicos : Em Portugal, alguns sites de registo público podem oferecer informações adicionais sobre propriedades. Embora a localização exata seja protegida, é possível fazer cruzamento de informações, como a área aproximada e descrições oferecidas nos anúncios, para triangulação da localização.

: Em Portugal, alguns sites de registo público podem oferecer informações adicionais sobre propriedades. Embora a localização exata seja protegida, é possível fazer cruzamento de informações, como a área aproximada e descrições oferecidas nos anúncios, para triangulação da localização. 4. Uso de Redes Sociais: Por vezes, os vendedores ou agentes imobiliários partilham informações sobre imóveis nas suas redes sociais. Ao verificar esses perfis, podemos obter mais detalhes, inclusive localizações, áreas de interesse próximas, e outros pormenores que podem não constar no anúncio original.

Vantagens e Limitações do Uso do OSINT no Dia a Dia

O uso do OSINT, especialmente no caso de anúncios de imóveis, traz diversas vantagens. A mais óbvia é a autonomia e o controlo que confere aos compradores, que conseguem recolher mais informações sobre um imóvel antes mesmo de entrarem em contacto com o vendedor. É uma forma de evitar deslocações desnecessárias e de melhor avaliar se uma propriedade corresponde ao que procuram.

Contudo, há também limitações. Uma análise de open source só é tão boa quanto as informações públicas disponíveis. Em áreas mais rurais ou com menos dados georreferenciados, o processo pode ser mais complicado. Além disso, o uso de OSINT não substitui a verificação oficial dos dados, especialmente num processo tão sério quanto a compra de um imóvel.

Considerações Éticas no Uso do OSINT

É importante ter em mente que, embora o OSINT utilize apenas fontes públicas, o seu uso deve ser feito de forma ética. No caso de procura de imóveis, a informação obtida deve ser utilizada apenas para fins de tomada de decisão, respeitando sempre a privacidade dos proprietários e agentes imobiliários. Usar OSINT para fins mais invasivos, como a recolha de dados pessoais sem consentimento, pode facilmente ultrapassar os limites legais e éticos.

Conclusão

O OSINT é uma poderosa ferramenta que, embora seja essencialmente associada à segurança e inteligência, está mais presente nas nossas vidas do que muitas vezes imaginamos. Quando procuramos a localização de um imóvel num anúncio sem perguntar diretamente ao vendedor, estamos a aplicar técnicas de OSINT de forma intuitiva e acessível.

A internet tornou este processo fácil e rápido, democratizando o acesso à informação e permitindo que qualquer pessoa tenha acesso a dados relevantes para tomar decisões mais informadas. Contudo, é essencial lembrar que, apesar de acessível, o OSINT deve ser utilizado de forma ética e responsável, respeitando a privacidade e limites da informação pública.

Artigo escrito por Carlos Sousa para o Pplware