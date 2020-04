Todos sabem que a Microsoft está a apostar no Android. Depois de ter desistido do seu sistema operativo móvel, a gigante do software virou-se para o sistema móvel da Google e é com este que vai tentar integrar os seus serviços.

O exemplo mais perfeito deste investimento é a app O Seu Telemóvel, que liga o Windows 10 e os smartphones Android. Esta prepara-se para receber em breve mais uma novidade, agora virada para a música.

Muitas novidades a caminho do Windows 10

São já muitas as funcionalidades que estão ativas na app O Seu Telemóvel. Esta faz a ponte entre o Android e o Windows 10 e permite dar acesso às fotografias, mensagens, chamadas e até notificações.

A Microsoft quer levar esta integração ainda mais longe e tem já uma novidade em testes. Quer permitir que o controlo da música que toca no Android esteja também aqui. Para isso, na mais recente build de testes do Windows 10 há uma nova área.

Controlar a música do Android sem lhe tocar

Esta fica abaixo dos links de acesso às funcionalidades e mostra a app de música que está a ser usada, o nome do artista e da música e até os controlos para recuar, avançar e pausar a música.

Por agora, a lista de apps é ainda limitada ao Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music e Google Podcasts. Em breve espera-se que venha a ser alargada a outras apps.

Há alguns segredos na Pesquisa deste sistema

Para além desta novidade, a Microsoft tem outra para o Windows 10. Na pesquisa deste sistema pode agora ser acedida informação sobre a COVID-19. Esta permite ter acesso ao mapa dedicado do Bing e também dados fidedignos sobre a evolução desta doença.

Espera-se que estas novidades sejam alargadas a todos os utilizadores muito em breve e que todos possam fazer uso delas. Em especial a app O Seu Telemóvel será útil para todos os que querem cruzar o Android com o Windows 10.