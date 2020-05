A Mi Band 4 conseguiu mostrar que a Xiaomi ainda consegue reinventar a sua smartband. As novidades são óbvias e o seu ecrã a cores chama de imediato à atenção e é uma mais-valia para quem a usa de forma diária.

Claro que as novidades de software não pararam de surgir e mostram tudo o que esta ainda pode trazer. Uma novidade surgiu agora e permite que a Mi Band 4 partilhe o ritmo cardíaco com outros dispositivos próximos.

A Xiaomi tem trazido muitas novidades para a Mi Band 4 ao longo do tempo. Revela assim que não se limitou a criar esta smartband e quer mantê-la atualizada e com novas funções, retirando ainda mais do seu hardware e do que este pode oferecer.

Assim, e com a mais recente atualização que está disponível, este dispositivo ganha uma capacidade que muito esperavam há algum tempo. Esta aproveita a sua capacidade de medir o ritmo cardíaco e passa a poder partilhar estes dados.

Partilha do ritmo cardíaco com terceiros

Na verdade, já o fazia dentro do Android com a app Fit da Google, mas agora vai ainda mais longe. Esta informação passa a poder ser usada por outras apps ou dispositivos próximos. O utilizador só precisa de ativar esta opção.

Depois da atualização feita, que deverá chegar nos próximos dias à Mi Band 4, irá estar presente uma nova opção. Esta vai estar na app Mi Fit, e chama-se Partilha da frequência cardíaca de atividade. Basta aceder e ativar esta novidade de imediato.

Apps e outros dispositivos recebem os dados

A acompanhar esta versão de firmware vem também uma novidade na app Mi Fit. Esta tem a sua interface redesenhada e está agora com uma imagem mais limpa e mais apelativa para ser usada. Devem também atualizar esta app.

Quando se começa a falar da sucessora da Mi Band 4, é interessante ver que a Xiaomi continua a apostar na sua smartband e em trazer para esta novidades. Esta nova capacidade vai torná-la ainda mais útil, algo que se espera de um dispositivo destes.