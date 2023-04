Mesmo com todas as proteções do Android, há marcas que falham no mais básico, algo que a Xiaomi procura não permitir. A marca tem na MIUI uma opção simples, mas que fará toda a diferença. Por isso, ative esta opção e vai estar sempre protegido num Xiaomi.

Por norma, quando se fala de segurança num smartphone apenas se focam no sistema operativo Android e no que este oferece. Fica sempre de fora a segurança física dos utilizadores e do que estes podem fazer.

A Xiaomi preocupa-se com esta questão e colocou na MIUI uma simples opção para ajudar neste campo. Bastará carregar 5 vezes seguidas no botão de volume e uma mensagem será enviada para os contactos definidos, com alguma informação extra.

Para ativarem esta opção, devem primeiro abrir a app de Definições, presente em qualquer Android. Aí dentro, deve depois descer na list até encontrar a opção Palavras passe e segurança. Aqui dentro, devem escolher a opção SOS de emergência.

Agora que estão na opção procurada, devem ver as possibilidades de configuração para o utilizador. Pode ativar o SOS de emergência, com o envio de um SOS e adicionar-lhe o registo de chamadas recentes, efetuadas e recebidas.

Por fim, deve definir o principal neste processo. Falamos da escolha dos contactos que vão receber esta mensagem e assim tentar ajudar quem precisa. Só necessita de carregar no mais e escolher depois os contactos.

É desta forma simples que a Xiaomi oferece mais proteção e segurança aos utilizadores. Desta vez o alvo é a segurança física, tentas vezes colocada em causa e que poe ser uma ajuda essencial. Configurem e espramos que na verdade nunca usem esta proteção essencial.