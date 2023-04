GeForce RTX 3060 é a placa gráfica mais popular da Steam

O mercado das placas gráficas está recheado com várias opções para os diferentes objetivos, gostos e objetivos dos consumidores. Mas no que respeita ao mundo gaming, os dados recentes revelados pela Steam mostram que a Nvidia GeForce RTX 3060 é a GPU mais usada na plataforma de jogos para PC.

Nvidia GeForce RTX 3060 é a rainha da Steam

A Steam revelou os seus gráficos e dados referentes aos equipamentos e software mais usados na plataforma de jogos no mês de março de 2023.

E no que respeita às placas gráficas, a GeForce RTX 3060 da anterior geração da Nvidia é agora a líder indiscutível! O modelo encaixa-se na gama média e é uma das GPUs mais acessíveis do mercado, sendo ainda poderosa e adequada para conseguir executar qualquer género de jogo a uma qualidade ajustada às suas características que, ainda assim, são satisfatórias.

Em termos concretos, no mês passado a RTX 3060 conseguiu uma participação de 10,67% na Steam, um aumento significativo de 6,31% face ao mês de fevereiro. Como tal, é como dizer que 1 em cada 10 jogadores da plataforma têm esta GPU nas suas máquinas.

Em segundo lugar surge a GeForce RTX 2060 com uma participação de 8,05% e a GeForce GTX 1060 aparece em terceiro com 7,85%. A GeForce RTX 3070 encontra-se no quarto lugar com 5,43% e no fim do TOP 5 temos a GeForce RTX 3060 Ti com 5,06%.

Já se nós focarmos apenas nos modelos da rival AMD verificamos que a placa gráfica mais popular da Steam é a Radeon RX 580, que tem uma participação de 0,75%. E se falarmos nas GPUs da nova geração, então encontramos a topo de gama GeForce RTX 4090 com 0,25% seguida da GeForce RTX 4070 Ti com 0,23%. Já do lado da AMD, não se encontra na lista nenhum modelo da nova geração.

Resumindo, a RTX 3060 da Nvidia foi a GPU que mais cresceu na Steam, o que significa que pode ser a melhor opção para jogos em termos da relação preço/desempenho.

Windows 10 continua a ser o mais usado

Se falarmos nos sistemas operativos, verifica-se que o Windows 10 64 bits ainda é o mais usado com uma participação de 73,65%. Para além isso, este sistema cresceu uns incríveis 11,62% face ao mês de fevereiro. Enquanto isso, o novo Windows 11 tem uma cota de 22,41%, o que representa uma queda de 9,65%.

No geral, o Windows está presente em 97,75% das máquinas na Steam, seguindo-se o MacOS com 1,41% e Linux com 0,84%. Já nos processadores, a Intel continua a liderar com 76,18%, com um aumento de 9,01%, e a AMD tem uma participação de 23,8%.

Pode ver todos os detalhes do mês de março na Steam aqui.