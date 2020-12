Dica: Saiba como editar uma playlist do Spotify num smartphone Android

O Spotify tem sido um dos serviços de maior sucesso no campo do streaming. Focado na música, tem crescido para outras áreas importantes e que são do interesse de todos os ouvintes deste serviço. Falamos, é claro, dos podcasts.

Algo que tem desde o seu lançamento são as playlists, onde podemos agrupar as músicas preferidas. Claro que estas podem e devem ser organizadas e editadas, sendo simples. Veja como pode editar uma playlist do Spotify num smartphone Android.

Editar qualquer playlist

Mais do que um simples serviço de música, o Spotify dá aos utilizadores muitas funcionalidades adicionais. Podemos gerir as nossas preferências de forma simples e direta, ouvir os podcasts mais interessantes e até saber mais informação sobre os artistas.

Claro que há muito mais, desde as letras das músicas até à criação de uma playlist de forma muito rápida. É precisamente para estas que apresentamos hoje uma ajuda, mostrando como editar e gerir as músicas ali presentes no Android.

Navegar no Spotify

Comecem por abrir, dentro do Spotify, a playlist que querem editar. Esta estará na área Sua Biblioteca ou por uma simples pesquisa. Já dentro da Playlist, devem carregar no seu menu de topo, que está nos 3 pontos no lado direito.

No menu que for aberto, vão ter várias opções presentes, todas associadas à playlist. A opção que procuram tem o nome Editar playlist e está no meio desta nova área que for aberta. Isto dará acesso direto a toda a lista de músicas.

Gerir músicas no Android

Por agora as opções permitem apenas mover a ordem das músicas na playlist ou, ainda mais simples, remover qualquer música que ali esteja presente. No final de todo o processo, depois de todas as mudanças, só precisam de carregar em Salvar.

É desta forma que conseguem alterar qualquer playlist que tenham no Spotify diretamente no Android. De forma simples e direta, podem alterar as listas de músicas preferidas e que ouvem de forma mais frequente.