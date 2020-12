Com o mercado dos carros elétricos a ser cada vez mais atrativo, é normal que as marcas se interessem cada vez mais por ter ofertas nesta área. Não se limitam a produzir veículos para o dia a dia, mas olham também para os desportos que começam a despontar.

A Audi é uma das marcas que decerto mais tem apostado nesta área e agora veio a público mostrar qual será o seu futuro. Vai mudar completamente e quer estar à partido do Dakar de 2022 com um protótipo elétrico.

Grandes novidades chegam da Audi

A par com outras gigantes do mercado automóvel, a Audi tem apostado muito no campo dos desportos motorizados com recursos a veículos elétricos. A sua presença na Fórmula E é importante e reforça a adoção desta tecnologia.

Na continuação desta participação, a Audi anunciou agora uma mudança na sua aposta desportiva. A marca alemã conta estar na linha de partida do Dakar de 2022 com uma nova proposta. Irá desenvolver um novo protótipo elétrico para este propósito.

Dakar é a próxima aposta com um protótipo

A marca quer testar as suas propostas nas condições mais extremas e encontra no rali Dakar fornecem-nos um laboratório de testes perfeito. O protótipo elétrico será alimentado por uma bateria de alta tensão e pode ser carregado durante a condução.

No que toca à Fórmula E, a Audi anunciou a sua saída desta competição já no final de 2021. Assim, irá focar-se nesta nova área agora anunciada e de onde espera retirar muito mais informação para aplicar nos seus carros de produção.

O adeus aos carros da Fórmula E

A Fórmula E foi criada em 2014 pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e o atual campeão é o piloto português António Félix da Costa. A Audi conquistou 12 vitórias em 69 corridas desde o arranque da competição destinada a carros monopostos exclusivamente elétricos.

Esta é uma mudança importante para a marca alemã, pois muda o seu foco, dirigindo-o a uma das mais difíceis corridas do calendário. A Audi consegue assim focar-se numa área onde conseguirá ainda mais dados e tecnologia para aplicar nos seus carros elétricos.