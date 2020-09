Ao longo dos anos vamos instalando muitas apps nos smartphones e tablets Android. Estas nem sempre são o que prometem ou simplesmente deixam de ser úteis ao utilizador. Assim, desaparecem e ficam para trás na história e na memória deste.

E como fazer no dia em que necessitam de recuperar uma app? Ou sabem bem qual é, ou têm de recorrer a uma pequena ajuda da Google. Sim, a gigante das pesquisas dá aos utilizadores a possibilidade de verem acima de tudo as apps que já tiveram instaladas.

Uma ajuda para encontras as apps Android

Consegue dizer de cor quantas apps já teve instaladas no seu smartphone? E ainda consegue encontrar aquela que usou no verão de 2015 para aquela função especial e que tanto necessitava? O mais certo é responder que não às duas perguntas, o que é decerto normal e natural.

Com tantas apps a serem instaladas e removidas, nem sempre conseguimos manter um registo mental das que já tivemos. Ainda pior é a situação de querermos uma app e não se recordarmos do nome ou de como a pesquisar. Mas felizmente a Google dá ao Android uma forma de saber estes dados todos.

Está tudo registado na loj da da Google

Se precisam de ver e ter acesso todas as apps que já tiveram instaladas, a Play Store tem uma ajuda essencial. A Google criou nesta loja do Android uma área dedicada a quem precisa deste apoio. Por isso, e para começar, abram a loja de apps do Android.

Aqui dentro devem abrir o menu e escolher a opção Os meus jogos e apps, seguido depois do separador Biblioteca. Aqui dentro, vão ver todas as apps associadas à conta do utilizador, mesmo que não tenham sido instaladas nesse smartphone. Assim, encontram apps de outros smartphones ou de tablets.

Smartphones ou tablets, não importa a origem

Para ajudar podem ordená-las por nome ou pela data da sua instalação. Assim, só precisam de percorrer a lista até encontra a app pretendida. De seguida, só precisam de carregar na app, confirmar que era a pretendida e fazer a instalação. Nada mais simples e direto.

Não é a forma mais direta, mas é uma ajuda essencial para quem usa o Android. A Google guarda registos de todas as apps que foram instaladas pelo utilizador e assim torna mais simples a sua recuperação, consultando apenas este histórico.