Mesmo com a pandemia a afastar os consumidores e a criar problemas sérios às marcas, as vendas de carros elétricos parecem estar num patamar à parte. As quebras existiram, mas a um nível muito menor.

Agora que todos tentamos voltar à normalidade, ainda que de forma controlada, estas vendas voltam a disparar. Em agosto estas cresceram e novamente sobretudo a Tesla assumiu um papel de liderança. Foi a marca que mais carros elétricos vendeu no mês de agosto.

Vendas de carros elétricos voltam a crescer

Cada vez mais os mercados olham para os carros elétricos como alternativas viáveis. Estes procuram substituir as propostas das marcas tradicionais, com motores de combustão interna, sendo mais amigos do ambiente e tendo prestações no mínimo iguais às que obtemos com estes.

A Tesla está entre as marcas que melhor se soube implantar neste novo mercado e que mais propostas tem. É hoje uma referência no mundo e em Portugal não é diferente. Agosto revelou isso mesmo e a marca americana voltou a ser a que mais carros elétricos vendeu no nosso país.

Tesla dominou as vendas em Portugal

Os números agora apresentados foram fornecidos pela UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos) e dão conta de que as vendas da Tesla ultrapassaram todas as suas marcas concorrentes em Portugal. Ao todo a marca dos EUA vendeu 133 carros no nosso país.

Este número é particularmente importante, uma vez que não aconteceram num fim de trimestre, altura em que as vendas da Tesla são naturalmente elevadas. A marca seguinte foi a Renault, com quase metade das vendas da sua concorrente. A lista segue com a Peugeot, Nissan e Hyundai.

Números retomam o crescimento depois da COVID-19

No que concerne à comparação com o ano passado, os números estão igualmente a tomar o rumo esperado. Depois de um primeiro trimestre de crescimento, as vendas caíram a pique, fruto da pandemia de COVID-19. Agora, este valor atingiu os 470 carros elétricos vendidos, acima dos 411 de 2019.

Os valores de vendas agora apresentados retomam o rumo esperado para 2020. Estas devem crescer certamente e os carros elétricos devem retomar o crescimento, assumindo-se novamente como uma alternativa importante para quem anda nas estradas.