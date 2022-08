Uma das opções mais interessantes do Android, e também de outros sistemas, é a possibilidade de partilhar o acesso à Internet. De forma rápida e direta, qualquer dispositivo se pode ligar a esta rede através do smartphone.

Por norma, esta partilha é feita com uma rede Si-Fi, mas existem outras formas tão simples como esta. Vejam assim como pode partilhar a Internet no Android se não pode usar o Wi-Fi. Basta um simples cabo USB.

É através do smartphone que muitos utilizadores conseguem garantir o acesso à Internet em qualquer lugar e a qualquer equipamento. A conhecida partilha acontece rapidamente e basta ativar uma opção no Android ou outro sistema operativo.

Se por norma é usada uma ligação Wi-Fi, nem sempre tal é possível. O utilizador pode querer limitar essa partilha ou aumentar a velocidade. Para isso, existe uma alternativa, via USB, e que pode ser usada com a mesma simplicidade que a anterior.

Esta não está ativa de forma nativa, mas rapidamente é ligada. De preferência, devem ligar antes o cabo USB ao PC e ao smartphone. Comecem por abrir as Definições do Android e depois procurem, no início, a opção Ligação e partilha, ou algo similar.

De seguida, e também no topo desta nova área, devem encontrar a opção Hotspot pessoal, para ativarem a opção que procuram. Ao abrirem esta área vão ver maioritariamente opções associadas ao Wi-Fi, mas o que procuram está mais abaixo, na zona Tethering.

Esta partilha poderá ser feita por Bluetooth ou por USB. Deve ser esta última a escolhida, o que fará ativar de imediato a ligação à Internet no dispositivo onde o cabo estiver ligado. Neste momento, a ligação à Internet acontece através do Android.

É desta forma simples que podem ligar o smartphone ao PC e ter assim acesso direto à Internet, sem partilha ou sem ligar outros dispositivos. É uma opção que podem explorar e assim ter garantidas as melhores velocidades de acesso, recorrendo ao smartphone.