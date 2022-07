A Xiaomi tem na MIUI a personalização que muitos querem no seu smartphone. Esta está preparada para dar aos utilizadores tudo o que estes precisam, adicionando-lhe alguns extras e melhorias que o Android não tem de forma nativa.

Para provar isso existem alguns menus secreto e que podem ser acedidos, para melhorar a sua utilização. Hoje trazemos mais um dessas áreas menos conhecidas, para que possam testar qualquer smartphone Xiaomi e detetar problemas.

Importa a todos os que têm um smartphone Xiaomi conhecer o que este tem para oferecer. Com a MIUI presente fica simples aceder a todas as configurações e opções para assim ser simples de tornar adaptado aos utilizadores e ao que estes precisam.

Esta personalização tem presente algumas áreas secretas onde pode encontrar algumas opções importantes. Hoje trazemos o acesso ao menu CIT onde podem testar os vários elementos do smartphone e assim descobrir antecipadamente problemas nestes equipamentos.

Para aceder a este menu devem começar por abrir as Definições do smartphone, que encontram na lista das apps instaladas. De seguida devem aceder à opção Sobre o telemóvel, o que dará acesso a toda a informação sobre o equipamento Xiaomi que estão a usar nesse momento.

O passo seguinte é o acesso à opção Todas as especificações, seguido pelo toque na área Versão do Kernel. Este último passo deverá ser repetido por diversas vezes até que vejam surgir o menu CIT. Este dá acesso a lista de testes disponíveis e que podem usar.

Para cada um destes podem escolher e depois avaliar a área a ser testada no smartphone Xiaomi. Caso carreguem nos 3 pontos situados no topo, têm ainda acesso a outra área com mais sensores que podem testar diretamente no smartphone Xiaomi.

Este menu dá acesso a uma área que muitos procuram e que pode ajudar em momentos de dúvida sobre o estado do smartphone. Rapidamente podem avaliar um conjunto de elementos e detetar problemas que podem ser resolvidos antes de se mostrarem como uma falha.