Robô fratura dedo a criança durante uma competição de xadrez na Rússia

Os robôs são uma tecnologia com Inteligência Artificial que já fazem parte do nosso dia-a-dia, seja a aspirar as nossas casas, como auxiliares de algumas tarefas, na ajuda ao combate de algumas situações, nas empresas, nas competições desportivas, entre outros.

No entanto nem sempre tudo corre como deveria, e as últimas notícias indicam que recentemente um robô fraturou o dedo a uma criança durante uma competição de xadrez que decorria no Moscow Chess Open, na Rússia.

Robô fratura dedo a criança durante torneio

Infelizmente há sempre algumas histórias que gostaríamos que nunca acontecessem, e a de hoje é um exemplo disso mesmo. Tudo aconteceu durante o torneio Moscow Chess Open, na Rússia, que decorreu entre os dias 13 e 21 de julho, nomeadamente na liga juvenil da Federação de Xadrez de Moscovo. Uma criança de 7 anos, que competia no torneio, ficou com o dedo esmagado pelo robô contra o qual competia.

Mais especificamente, o robô tinha aparentemente terminado a jogada, quando a criança se prontificou a fazer a sua quando a situação aconteceu. No entanto, ou o robô ainda não tinha efetivamente terminado a sua jogada, ou interpretou mal a situação, movendo-se assim que a criança estava a jogar, acabando por causar uma fratura no dedo do pequeno jogador, tal como adianta a rede de notícias russa TASS, e indicado pelo PC Gamer.

O momento foi captado em vídeo e partilhado através do canal de notícias russo Baza no Telegram e também na rede social Twitter. A imagem abaixo mostra o momento em que a criança é ferida pelo robô.

Logo após o sucedido, as pessoas que se encontravam no local correram para ajudar a criança e tentam libertar a sua mão do robô. A criança conseguiu terminar os restantes dias do torneio, mas os seus pais têm agora tentado entrar em contacto com o promotor local como forma de apresentar queixa pelo sucedido.

De acordo com Sergey Lazarev, presidente da Federação de Xadrez de Moscovo "o robô partiu o dedo da criança - e isso é mau, claro. O robô foi alugado por nós, está exposto em muitos locais, há muito tempo, com especialistas. Aparentemente a criança fez uma jogada e depois é preciso dar tempo ao robô para responder, mas o menino apressou-se e o robô agarrou-o. Não temos nada a ver com o robô".