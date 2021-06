O Android tem opções que conseguem cobrir quase todas as necessidades dos utilizadores. Nem todas estão automaticamente visíveis, mas se bem explorado o sistema da Google rapidamente revela o que precisam para todos os momentos.

Uma das opções mais escondidas permite ao utilizador ter o ecrã do smartphone mais tempo ligado. O impacto será mínimo, visto que só pode ser usado a carregar o Android. Assim, e se quer o ecrã do smartphone ligado ao carregar, só precisa de seguir estes passos.

Os utilizadores do Android sabem o simples que é ter acesso a funcionalidades que elevam este sistema ainda mais. Muitas vezes são complementos que trazem ainda mais a um sistema que a cada versão fica mais perto de ser quase perfeita.

Claro que o Android tem uma área mais reservada, onde as opções mais secretas estão guardadas. É aqui que podem ativar a funcionalidade que mantém o ecrã do smartphone ligado, sempre que estiver a carregar. Assim, o utilizador tem acesso permanente à sua informação.

Devem começar por abrir as Definições do Android. O ícone deste dá acesso a todas as opções e devem depois encontrar a opção Sistema e atualizações. Devem ter presente que em diferentes fabricantes esta opção pode estar em locais diferentes.

Devem continuar com o acesso ao final, onde está a opção Opções de programador. Esta não surgirá se não tiver sido antes ativada. A forma de o fazer é simples e qualquer um pode fazê-lo no seu Android. Siga estes passos está pronto.

Na longa lista de opções desta área dedicada aos programadores, há uma que procuram. Falamos da opção Manter ativo, logo perto do início desta área privilegiada do sistema da Google. Esta deverá estar desligada, devendo assim ser ligada pelo utilizador.

Com essa opção ativa, só precisam mesmo de colocar o smartphone a carregar para ver rapidamente a mudança. O ecrã vai manter-se ligado, mesmo que o tempo definido para bloqueio seja ultrapassado. É algo que em muitas funções é extremamente útil, não comprometendo a bateria.