Dica: Como mudar rapidamente o browser usado no smartphone Android

O browser é cada vez mais uma ferramenta essencial, em qualquer sistema operativo. É a porta que nos leva para a Internet e nos permite navegar por muita informação ali espalhada, mesmo num simples smartphone.

Agora que o iOS se prepara para permitir que os utilizadores escolham um browser diferente do Safari, recordamos como o fazer no Android. Este é, na verdade um processo que é possível há muitos anos e de forma muito simples e rápida.

Simples mudar para um novo browser no Android

O Chrome é um dos elementos centrais do Android e de todo o ecossistema que a gigante das pesquisas tem criado. A Google incorporou o seu browser no seu sistema operativo, tal como o fez noutras situações, focando-se no que este pode oferecer aos utilizadores.

Claro que este não é essencial e obrigatório, podendo os utilizadores optarem por outros. As ofertas são muitas e diversificadas, sendo simples escolher um novo diretamente da Play Store. O passo seguinte é o mais simples de todos.

Google tornou este processo fácil num smartphone

Comecem por abrir as Definições do Android e depois procurem pela opção Aplicações na lista presente. Nesta área associada a todas as apps presentes no Android, devem escolher a que define as apps padrão. Por isso escolham a opção Aplicações predefinidas.

De seguida, será mostrada a lista das apps associadas a cada uma das várias ações e áreas do Android. Aqui, devem escolher a opção Aplicação do navegador, para assim mudar o browser que abre por omissão no Android.

Só precisa escolher da lista apresentada

De seguida será mostrada a lista de todos os browsers que estiverem instalados no smartphone. Só precisam de escolher um dessa lista presente e caso pretendam outro, devem instalá-lo antes de iniciar este processo.

É desta forma simples de podem trocar de browser a qualquer altura. Estes são nativos e completamente independentes de qualquer imposição da Google, podendo usar os seus motores de renderização próprios.