Um smartphone é, por norma, um foco de distrações e de alertas, nem sempre necessários ou desejados. Os utilizadores podem não ter culpa este chamariz recorrente, mas podem proteger-se e evitar todos estes estímulos.

A forma mais simples de os fazer desaparecer poderia ser retirar o som, mas ainda assim o ecrã alerta. A solução pode ser mais simples do que esperado e permite que possam isolar-se e silenciar todas as chamadas e alertas que o smartphone Android recebe.

Nem sempre é simples remover e desligar as notificações e alertas num smartphone. Estas estão constantemente a entrar, vindas das redes sociais, mas apps de mensagens e até das chamadas que vamos recebendo. Se não houver forma de as travar, a produtividade acaba por cair.

Afastar as distrações dos utilizadores

No Android existe uma forma simples de isolar o utilizador, mantendo-o ficado nas tarefas que tem de realizar. Vai colocar em pausa as chamadas e outras notificações, sempre que este necessitar, de forma simples e rápida.

Devem começar por abrir as definições do Android e depois escolher a opção Sons e vibração. Aí dentro, devem procurar a opção que dá acesso ao controlo das notificações, que tem o nome Não incomodar. Este deverá estar desativado, mas devem entrar.

Simples de esconder as chamadas e os alertas

Aí dentro vão ter presentes várias opções, para pré-programar a ativação automática, em função do tempo e dos dias. O que procuram estará no final, um com o nome Chamadas e outro com o nome Mensagens.

Devem editar cada um destes pontos e neles definir os alertas e chamadas que querem receber. Tipicamente devem escolher a opção Ninguém, mas podem optar pode deixar passar algumas chamadas ou alertas de alguns contactos.

Usar esta funcionalidade do Android

Agora que está configurado, é muito simples de usar a qualquer momento, e até com apenas 1 mão. Sempre que precisarem basta descer a área de notificações e depois a de opções, onde vão encontrar o ícone Não incomodar, que devem ativar.

Quando não necessitarem de estar isolados, o processo para reverter é também simples. Basta abrirem novamente a área de notificações e vão encontrar ali um alerta de Não incomodar. Só precisam de carregar em Desativar.

Tal como dissemos antes, este método é mais seguro que simplesmente colocar o smartphone a vibrar ou sem qualquer som. Não vai ativar o ecrã e vai assim manter o utilizador longe de chamadas e de alertas, tal como pretendido.