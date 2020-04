Dica: Como definir a que redes WiFi o Android se vai ligar primeiro

Com cada vez mais redes WiFi disponíveis, torna-se complicado gerir a ligação de qualquer PC ou smartphone. Em vez de nos ligarmos às que queremos, acabamos muitas vezes ligados a outras que não nos interessam e onde não queremos estar.

Tudo se tornava mais fácil se pudéssemos escolher a que WiFi queremos estar ligados a qualquer momento. Se isso não é possível de raiz no Android, com uma pequena ajuda tudo se torna mais simples e fácil.

A que WiFi o Android se liga primeiro?

O algoritmo de ligação ao WiFi é simples. Qualquer equipamento irá tentar ligar-se à rede conhecida com melhor sinal e que esteja presente. Isso muitas vezes traz problemas e mete os utilizadores em ligações que não querem.

Se a solução pode passar por esquecer essas ligações, a verdade é que nem sempre isso é possível ou desejado. No Android tudo fica mais simples com o recurso a uma simples app. Com o WiFi Prioritizer.

Simples escolher as redes prioritárias

Com esta app vão poder indicar quais as redes com maior prioridade de ligação e por conseguinte, quais as que o smartphone Android se vai ligar primeiro. Na sua interface só precisam de ordenar a posição das redes, o que lhes dá a prioridade.

Nas definições desta app vão poder definir alguns parâmetros, mas os mais importantes são mesmo a força mínima e máxima da rede para que a mudança aconteça. É com estes valores que o WiFi Prioritizer vai gerir as ligações.

Mais fácil gerir as ligações dos smartphones

Podem também definir qual a periodicidade com que a app vai analisar as redes presentes e a qualidade do sinal das redes WiFi presentes. Importa notar que quanto mais frequente for realizada essa análise, maior será o consumo de bateria no smartphone.

Esta é uma app interessante para quem está em ambientes com muitas redes WiFi ou quem tem em casa, várias redes com potências iguais. Assim escolhem de forma direta qual a rede que querem estar, evitando as outras redes de convidados.