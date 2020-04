Com cada vez mais tecnologia, os carros modernos enfrentam agora alguns problemas que se sabiam poder vir a surgir. A maior preocupação está na segurança e na facilidade com que esta pode ser comprometida.

Uma análise recente revelou problemas nos veículos de duas das maiores marcas do mercado. Alguns carros da Ford e Volkswagen estão vulneráveis e podem colocar em risco a sua segurança e privacidade.

Foi a conhecida revista britânica Which? que revelou falhas de segurança em dois dos carros mais vendidos no Reino Unido. Em concreto, tanto o Ford Focus Titanium 1.0, de caixa de velocidades manual, e o VW Polo SEL TSI 1.0, de caixa automática com câmbio manual, têm problemas de segurança.

As falhas descobertas, em conjunto com a empresa Context Information Security, podem expor informações privadas dos utilizadores e dar igualmente a um atacante a possibilidade de enganar os computadores de bordo destes carros e colocar os ocupantes em perigo.

Fácil enganar a segurança do Ford Focus Titanium 1.0

No caso da Ford, a falha está ao nível do sistema que monitoriza a pressão dos pneus (TPMS – Tire Pressure Monitoring System). Os investigadores revelaram que conseguem enganar este sistema com mensagens falsas, o que faz com que este indique que está tudo bem mesmo com os pneus vazios.

Para o conseguir, e isto é preocupante, bastou um portátil de baixo custo e uma peça de hardware que custa menos de 20 euros na Amazon. Em teoria, este mesmo sistema poderia ser usado para recolher a localização de um carro durante uma viagem.

Confrontada com esta questão, a Ford defendeu-se com a justificação de que o alcance do TPMS é reduzido. Isso obrigaria o atacante a estar constantemente junto do carro, o que na prática é quase impossível de garantir.

Volkswagen Polo SEL TSI 1.0 também está vulnerável

No caso da Volkswagen, a falha parece estar no sistema de entretenimento da marca. Assim, é possível ter acesso a dados como a lista de chamadas feitas, as moradas gravadas e o histórico de navegação. Esta falha é ainda mais grave pois permitiu o acesso ao sistema de controlo de tração do carro.

Em sua defesa, a Volkswagen afirmou que o sistema de entretenimento dos seus carros é separado de outros sistemas essenciais do veículo, e como não pode causar problemas sem que isso seja detetado. Ainda assim, a marca alemã garantiu que vai analisar as descobertas feitas pela Which?.

Apps das marcas também têm problemas de privacidade

Outra questão que os investigadores descobriram está associada às apps de controlo destes carros. Esta recolhem demasiada informação sobre os mesmos e a sua utilização. Estes dados são depois enviados para as marcas, sem que se saiba a sua utilização.

Este estudo focou-se apenas nestes 2 carros por serem os mais vendidos no Reino Unido, mas os investigadores estão convencidos que outras marcas e outros modelos devem padever de falhas de segurança similares ou até piores.