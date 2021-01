A interligação entre o Android serviços com o Gmail é muito grande. A presença da Google neste processo é essencial e permite que estas partes essenciais funcionem em conjunto e de forma quase perfeita.

Claro que esta união dá acesso a muito mais do que o email. Podem configurar e gerir de forma total o Gmail a partir do smartphone, elevando-o e personalizando-o de forma única, tal como poderia ser pretendido. Hoje mostramos mais uma opção, associada à assinatura deste serviço.

Configurar rapidamente o Gmail

O Gmail é um dos melhores serviços de email que podemos encontrar na Internet. É uma das muitas ofertas da Google para os seus utilizadores e uma das que mais interessa a estes. Com uma interface simples, em todas as plataformas, é dos mais práticos de usar.

Claro que a sua presença no Android é algo natural, ou não fosse este um sistema que a Google tem mantido ao longo dos anos. Integra-se de forma natural e permite usar o cliente de email que vem com este sistema, sem qualquer complicação e com muita personalização.

Definir a assinatura no Android

Para mudar a assinatura das mensagens que envia, e assim personalizar o Gmail, deve abrir a app da Google. Aqui dentro deve abrir o menu, que encontra nas 3 barras horizontais. Escolha depois as Definições e a conta cuja assinatura queira criar ou alterar.

Devem descer nas opções presentes e encontrar a que está associada à assinatura. Só precisam de a escolher dentro da área Geral, onde a podem ver ou definir se for a primeira vez que a vão alterar nesse smartphone.

Todas as mensagens saem do smartphone com esse texto

Na janela que for aberta, o utilizador só precisa de escrever a sua nova assinatura. Esta estará limitada apenas à utilização de texto e deverá ser sucinta e curta. O espaço fornecido é limitado e como tal, quer-se reduzida.

Esta é uma personalização interessante e importante para o Gmail no Android. O utilizador pode assim definir a sua assinatura e escolher as palavras a serem usadas em cada uma das novas mensagens na resposta às recebidas.