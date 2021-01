Por norma os sistemas operativos são criados e desenvolvidos para plataformas específicas de hardware. Não é simples fazer a ponte entre estes e tê-los a correr noutros equipamentos para os quais não foram preparados.

A ideia desta mudança não é nova e ao longo dos anos tem tentado muitos programadores. O mais recente caso de sucesso mostrou que é possível ter o Ubuntu a correr num iPhone, bastando recorrer às ferramentas corretas.

A Apple tenta a todo o custo manter o iOS e o iPhone blindado contra alterações. É desta maneira que consegue garantir a segurança destes elementos e assim manter os utilizadores protegidos contra utilizações abusivas e perigosas.

Foi com a utilização de uma das várias falhas presentes no iPhone que uma nova alteração foi conseguida. O Ubuntu 20.04 já corre no iPhone 7 e consegue fazer uso de todas as funcionalidades, até mesmo a interface gráfica que lhe conhecemos.

Recorrendo à ferramenta de jailbreak checkra1n, o utilizador u/newhacker1746 do Reddit conseguiu substituir o iOS do seu iPhone e colocar este novo sistema a funcionar de forma total. Como refere, não foi um processo simples, mas que teve um sucesso grande.

Depois de algumas tentativas com sucesso que apenas lhe deram acesso à linha de comando, um passo importante foi dado. Requerem várias alterações do sistema, mas o passo final foi mesmo o sucesso em colocar o ambiente gráfico a funcionar.

Este é um processo complicado e que a maioria não conseguirá realizar. Ainda assim, foram deixadas todas as instruções para quem quiser avançar e testar. O resultado final será o iPhone a correr o Ubuntu em toda a sua plenitude.

Naturalmente que este é um caso em que foi apenas uma prova de conceito. Mostrou que é possível usar outros sistemas no iPhone, mesmo sem a autorização da Apple. Se agora foi o Ubuntu, em breve poderá ser outro sistema, como o Android.