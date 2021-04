A Google tem tentado de forma ativa melhorar a utilização da Play Store no Android. Esta loja de apps é o centro de todo o seu ecossistema e o local onde os utilizadores encontram as aplicações que usam ativamente nos seus smartphones.

Para melhorar esta utilização, a gigante das pesquisas tem uma ideia simples. Quer segmentar as apps e descarregá-las pela ordem em que vão ser usadas. Assim, e mais rapidamente, os utilizadores podem começar a usá-las, mesmo que não estejam completas.

Uma mudança na Play Store

Esta ideia da Google para o Android não é nova. Quer dar à Play Store uma forma de ser mais eficiente e demorar muito menos tempo a instalar as apps. Com esta mudança, os utilizadores conseguem ter acesso às apps antes mesmo destas estarem totalmente instaladas.

Do que tem sido descrito, passará por segmentar as apps em blocos distintos e com funções bem identificadas. Assim, e de forma faseada, as apps vão chegar aos smartphones, quase dependendo da sua necessidade e da sua utilidade.

Chegada de Apps é mais eficiente

A grande diferença agora é que a Google começou ativamente a disponibilizar aos utilizadores esta novidade. Segundo o que tem sido mostrado por muitos, há um novo alerta a ser mostrado na Play Store. Este alerta os utilizadores para a novidade e a forma como esta vai ser usada.

Para melhorar esta novidade, a Google irá usar informação que irá recolher dos utilizadores Android. Quer saber e perceber que elementos são usados no início, em cada app, para assim passar a servir esses blocos de início da instalação das apps.

Melhora o Android e os smartphones

Esta é uma funcionalidade que dependerá de processo de aprendizagem com os dados fornecidos pelos utilizadores. Naturalmente que a qualquer momento esta recolha de dados pode ser desligada pelos utilizadores, mesmo com os dados a serem anonimizados e em grupo.

Esta será uma funcionalidade extremamente importante para o Android e para a Google. A instalação das apps servidas por esta loja fica otimizada e muito mais simples, sendo também mais rápida e eficiente.