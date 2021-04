A Tesla tem estado envolvida em vários problemas de segurança com os seus carros. Os acidentes recentes vieram trazer uma aura de desconfiança e de dúvida sobre os sistemas que estes veículos têm presente e que são usados para a condução autónoma.

Agora uma nova situação surgiu e está a ter um impacto ainda maior. Na China, um grande mercado da Tesla, os seus carros estão proibidos de circular nas autoestradas e a polícia está ativamente a controlar estes movimentos.

Mais um acidente a envolver a Tesla

As últimas notícias têm mostrado que podem existir problemas graves no Autopilot da Tesla. Nos EUA houve um acidente grave e que resultou na morte dos dois ocupantes. A suspeita de que o sistema de condução do carro terá falhado, mas a empresa já veio refutar essa ideia e essa acusação.

Este problema parece estar a passar também para a China, onde um recente acidente mortal aconteceu na cidade de Guangzhou. Este problema terá levado as autoridades chinesas a tomar uma posição única e que afeta apenas os carros da Tesla.

Carros proibidos de andar nas autoestradas

Do que tem sido visto, os carros da Tesla estão a ser barrados e proibidos de circular nas autoestradas pelas autoridades. Estas viaturas estão a ser impedidas de aceder a estas estradas, sendo colocadas em espera à sua entrada, sem qualquer justificação.

A confirmar esta situação, surgiram vários vídeos de condutores, que são barrados e colocados em espera. Tudo parece limitar-se à preocupação com o acidente anterior e com a possibilidade que este volte a acontecer com outros carros da Tesla.

Carros banidos na China sem data de fim

A empresa já reagiu a esta situação e revelou que contactou de imediato as autoridades competentes para avaliar este problema. Garantiram que já forneceram os dados do carro envolvido no acidente e que estes vão ser avaliados para determinar as causas que levaram ao mesmo.

Esta não é de todo uma situação normal para qualquer tipo de carro. Ainda assim, e dada a posição única da China, esta ação poderá ser uma forma de prevenir problemas ou de fazer algum tipo de pressão sobre a Tesla e os seus carros elétricos.