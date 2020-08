Curiosidade: E se a OxygenOS da OnePlus se chamasse Karma?

A OnePlus chegou com o primeiro “flagship killer” do mercado. Graças à forma restrita como disponibilizava os seus smartphones ao público, ganhou uma legião de seguidores fieis, que muitos deles ainda são utilizadores de smartphones da marca. Quando criou a sua interface de utilizador baseada em Android, em 2015, muitas foram as sugestões de nomes antes de chegar à OxygenOS.

Conheça algumas das que estiveram em cima da mesa.

Foi em 2015 que a OnePlus lançou a OxygenOS, a interface de utilizador que veio substituir a Cyanogen OS que conhecemos no primeiro smartphone da marca, lançado em 2014. Rapidamente, esta interface tornou-se numa referência do mundo Android, com especificidades que marcaram a diferença desde cedo.

Muito próxima daquilo que o Android puro oferece, a OnePlus foi capaz de adicionar recursos que valorizavam a experiência de utilização de forma relevante.

Aquando desta alteração, criando uma proximidade com os seus clientes e fãs, a OnePlus lançou um concurso para a escolha desta nova denominação. Segundo avança agora, nas suas redes sociais, foram mais de 75 mil inscrições e muito nome para escolher antes de chegar ao que hoje dá nome a esta interface de utilizador.

Se não fosse OxygenOS, como se chamaria a interface de utilizador da OnePlus?

Numa lista com dez nomes, a OnePlus revela quais foram as outras opções de nomes que estiveram em cima da mesa:

Opus Nomad OS CosmOS Muse Karma OnePlus ROM StratOS Carbon ElementOS DaVinci

Esta lista surge numa altura em que a marca se prepara para lançar a nova versão da OxygenOS, baseada no Android 11, que irá oferecer, por exemplo, novas animações, always-on display e um modo escuro mais avançado.

Para si, algum destes nomes faria mais sentido que OxygenOS, ou a OnePlus fez a escolha certa há cinco anos?