Uma outra forma de gestão ferroviária com Unrailed!

Unrailed é um jogo desenvolvido pela Indoor Astronaut, pode ser encarado como uma forma bastante mais descomplexada de jogos de comboios e gestão de ferrovias.

O jogo ganhou recentemente data de lançamento.

Unrailed!, o jogo de comboios da Indoor Astronaut, que esteve no Steam em Acesso Antecipado, já tem uma data de lançamento concreta. Mas, quando for lançado, não será apenas para PC.

Isto, pois, segundo a equipa de desenvolvimento e a editora Daedalic Entertainment, o jogo vai ser lançado também para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tudo isto ocorrerá no próximo dia 23 de setembro.

O seguinte trailer corresponde à edição da Nintendo Switch:

Unrailed! é um jogo com um design muito minecraftiano e que impulsiona os jogadores a trabalharem em conjunto, no modo multijogador local ou online com até quatro jogadores.

O objetivo é claro: guiar o nosso comboio até à próxima estação. E isto passa por construir a pista em terrenos perigosos repletos de obstáculos e animais selvagens e muitos outros desafios. A comunicação e a cooperação são essenciais para se garantir os recursos suficientes para construir novos caminhos, impedir o sobreaquecimento do comboio e poder afastar os animais selvagens.

O jogo exige tomadas de decisão rápidas e um certo planeamento estratégico, pois caso contrário, o comboio descarrilará ou será destruído.

Existe ainda um modo de jogo mais desafiador, o team versus mode, que se trata de construir a pista mais longa possível, mas com concorrência.

Quando Unrailed! for lançado a 23 de setembro, um novo bioma e carruagens adicionais estarão disponíveis. O novo bioma Marte é bastante desafiador, apresentando um ambiente agreste com uma entidade misteriosa que bloqueia o caminho constantemente e teima em tentar destruir o nosso comboio.

Neste cenário não haverá água o que aumenta bastante a dificuldade e o jogador terá de fazer um bom uso dos escudos de energia e da capacidade de voar pelo espaço para evitar problemas.

Unrailed! chega a 23 de setembro ao PC (via Steam), Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.