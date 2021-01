O resultado da parceria entre a Google e a Apple tem sido uma ajuda essencial no combate à COVID-19. Falamos da API usada para fazer o rastreio de contacto e que a totalidade das apps associadas estão a usar.

Esta está embebida nos smartphones e não depende de elementos externos ou de instalações adicionais. Foi na versão da Google para Android que surgiu agora uma atualização, focada em resolver um problema grave detetado há alguns dias.

Google e Apple querem combater a COVID-19

Apostadas em ajudar a vencer a COVID-19, a Google e a Apple uniram-se para tornar os smartphones uma ferramenta essencial. Estes conseguem rastrear a proximidade dos utilizadores e registar os restantes equipamentos com quem tiveram contacto. Assim, torna-se simples identificar potenciais contágios.

É com recursos a estas APIs que a grande maioria das apps existentes funcionam. É uma simplicidade grande e que permite criar um sistema transversal e que é mais simples de implementar, por estar padronizado e já pronto a ser usado.

API para Android foi atualizada

A Google anunciou agora que lançou uma atualização à sua API do Android, para resolver um problema detetado recentemente. Do que é revelado, as apps estavam a ter problemas em conseguir tratar das validações das notificações a serem apresentadas.

Este comportamento foi detetado nas apps NHS COVID-19, do Reino Unido, e CoronaMelder, dos Países Baixos. Provavelmente está também presente em muitas mais apps dos países que decidiram tomar esta abordagem para deteção de contactos.

Apps de rastreio fica assim novamente funcionais

A Google parece ter identificado rapidamente o problema e terá já uma solução. Esta vai ser lançada para todos os smartphones Android e assim impedir que este esteja a impedir o correto funcionamento. Desta forma garantem que todos os sistemas registam os contactos e alertam em caso de problemas.

Apesar desta situação, a Google garante que dentro de algumas horas a solução está disseminada por todos. Fez ainda questão de salientar que não houve perda de dados e que todos os smartphones vão continuar a ter esta API funcional.