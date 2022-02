Apresentado há poucos dias, o Android 13 tem ainda muito para mostrar aos utilizadores sobre as novidade que a Google traz. Este é um sistema novo e que ainda vai ser desenvolvido nos próximos meses.

Com novidades a serem ainda reveladas, há pormenores muito interessantes a surgir. Um deles abre uma porta única para o Android 13, permitindo correr o Windows ou o Linux em máquinas virtuais e permitir explorar estes sistemas.

Ao longo dos anos o Android tem-se mostrado como um sistema modular e extremamente versátil para os utilizadores. Focado nos smartphones, pode ser usado em muitos mais contextos e para muitos mais fins, completamente diferentes dos habituais.

Uma nova descoberta veio revelar que o Android 13 pode correr outros sistemas operativos de forma nativa. Recorrendo a máquinas virtuais, e num processo que não é simples, o Android 13 suporta uma hipervisora na forma de KVM (kernel-based virtual machine).

Full-blown virtual machines with the KVM hypervisor (near-native performance) on Pixel 6 + Android 13 DP1 pic.twitter.com/4tgtJTPRyO — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Os testes realizados, que deram origem a várias publicações no Twitter, mostram que o desempenho está muito estável. Qualquer um dos sistemas avaliados, e o Windows 11 foi um deles, correu nestas máquinas virtuais sem qualquer problema e com valores elevados.

Claro que não se limita a correr apenas o Windows ou o Linux, mas vai mais longe com as próprias apps a serem executadas. Um dos testes realizados, e que mostra a capacidade deste sistema, é a utilização do Doom, de forma fluída e com um excelente desempenho.

Naturalmente que esta utilização não se dedica a algo para o dia a dia. Tem como destino a criação de medidas dedicadas à segurança e à gestão de conteúdos e DRM, tornando o Android ainda mais capaz de dar retorno às diversas exigências dos utilizadores.

Este pequeno truque está escondido no Android 13 e mostra a versatilidade deste sistema da Google. Não poderá ser usado diretamente para correr o Windows ou o Linux em máquinas virtuais, mas permitirá dar aos smartphones e aos seus utilizadores muito mais para estes explorarem.