Num smartphone Android, a bateria é uma das mais importantes áreas e das que mais preocupa os utilizadores. Tenta-se por tudo garantir autonomia para um ou mais dias de utilização e as boas práticas de utilização poderão ajudar a que a sua capacidade se mantenha no máximo por muito tempo.

Existem muitas formas de garantir esta excelência e de perceber como está a bateria, nem sempre diretamente no Android. Hoje mostramos uma das mais completas e interessantes apps que podem usar para saber o estado de vida da bateria.

Existem no universo Android muitas apps que podem dar informações importantes sobre a bateria do smartphone. Estas focam-se no estado em que este elemento está e como pode ser melhorado pelo utilizador.

A proposta que hoje trazemos leva este conceito ainda mais longe, ao mesmo tempo que traz uma imagem extremamente interessante. Chama-se Electron e está ainda a ser desenvolvida, procurando tornar-se uma referência nesta área.

Arrumada em 5 áreas distintas, procura dar ao utilizador o máximo de informação. Começa com uma visão geral da bateria, onde podem ver os elementos principais e o estado deste componente único num smartphone Android.

Depois temos dados sobre o carregamento, com a potência a que está a receber energia. Claro que apresenta também o ritmo a que está a ser descarregado e também o tempo esperado para que se descarregue de forma total.

De seguida, temos informações para melhorar a vida útil da bateria do Android e funções de alarme para a carga desta. Interessante e muito importante, é o acesso no Electron ao tempo que cada uma das apps presentes foi usada, para um controlo ainda maior.

O Electron é uma das mais interessantes apps que temos no Android no campo da bateria. Oferece informação útil e importante, numa interface muito moderna e ajustada perfeitamente aos utilizadores e aos smartphones.