O Renegade Project assume-se como um dos projetos mais ambiciosos de 2022. Os programadores envolvidos neste projeto conseguiram meter a correr o Windows 11 em vários dispositivos Android onde se destacam modelos como o OnePlus 6T, OnePlus 7, Google Pixel 3, Xiaomi Mi 9 e Samsung Galaxy S9+.

Conheça a lista de smartphones compatíveis com esta ROM e, quem sabe, se não se aventura também a instalá-la.

O Windows é mais conhecido como sistema operativo para PC x86, mas o sistema da Microsoft pode ser encontrado em vários tipos de dispositivos com formatos não tradicionais.

O segmento ARM do Windows também se está a expandir de forma constante, graças à capacidade de emulação de 64 bits do Windows 11. No entanto, o desenvolvimento para smartphones há muito que foi colocado de parte pela Microsoft.

ROM disponível para ter Windows 11 no smartphone

O Renegade Project surge como um desafio para os mais curiosos e experientes de, então, ser possível correr o Windows 11 (ou 10) num smartphone. O processo, evidentemente, que requer algum conhecimento dada a complexidade.

Em primeiro lugar, é necessário um firmware personalizado. Os programadores recomendam compilar uma imagem Tianocore EDK II sobre o bootloader do telefone. Nos seus repositórios no GitHub estão disponíveis os binários.

Com o firmware instalado, a compilação do Windows para ARM64 é transferida do UUP Dump, o instalador é preparado manualmente e pronto. Depois de aplicar o pacote neste ambiente de pré-instalação, o smartphone inicia no Windows 11.

Lista de smartphones Android compatíveis

ASUS ZenFone 5Z

Google Pixel 3

LG G7 ThinQ

LG V30

LG V35

LG V40

Meizu 16

Meizu 16 Plus

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 9 Pureview

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 pro

OPPO Find X

Samsung Galaxy S9 Plus

Sony Xperia XZ2

Black Shark

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 5

POCO F1

Redmi K20 Pro / Mi 9 T Pro

ZTE Axon 9 Pro

ZTE Nubia X

Se tem um destes modelos parado e quer explorar este universo saiba mais no site oficial do projeto.