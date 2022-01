Portugal: Uber Eats passa a ter serviço “Médico em Casa”

A Uber Eats passou a ter em Portugal um serviço na área da saúde. A partir de agora, as consultas médicas no domicílio estarão apenas a um clique de distância.

Portugal será o primeiro país do mundo a contar com a nova categoria de serviços dentro da app da Uber.

Uber Eats oferece três diferentes tipos de serviço de assistência médica

De acordo com um comunicado enviado ao Pplware, o Uber Eats aliou-se à Ecco-Salva Medical Services, empresa especializada na prestação de serviços médicos ao domicílio e líder no mercado português, para disponibilizar assistência médica de forma simples e cómoda diretamente através da plataforma.

Pela primeira vez no mundo, qualquer utilizador do Uber Eats tenha à sua disposição, dentro da categoria saúde, a opção 'Médico em Casa' com três diferentes tipos de serviço de assistência médica:

a possibilidade de solicitar a deslocação de um médico ao domicílio

um aconselhamento médico telefónico

uma vídeo-consulta.

Os utilizadores poderão contar apenas com serviços de clínicos gerais.

Segundo Rac Alves, Diretora Geral da Ecco-Salva Medical Services...

Em 2021, a Ecco-Salva prestou, em média, uma assistência médica a cada três minutos, com um tempo de espera para o cliente, no conforto da sua residência, entre 30 minutos a 2 horas. Através desta parceria com o Uber Eats, queremos levar a ainda mais casas, de forma particular, o serviço de excelência que já é prestado a algumas das maiores empresas e instituições nacionais

Inicialmente, o serviço domiciliário estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a área metropolitana de Lisboa, com planos para uma rápida expansão para outros grandes centros urbanos do país.

O Uber Eats é um serviço de entrega de refeições ao domicílio que ajuda a levar até milhões de pessoas em todo o mundo a comida que desejam, com o toque de um botão. Agora ganha também este serviço na área da saúde.