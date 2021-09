Coreia do Sul multa a Google em 117 milhões de dólares

A reputação da Google para os lados da Coreia do Sul não está muito famosa. De acordo com as mais recentes informações, o país asiático impôs agora uma multa de 117 milhões de dólares à gigante tecnológica.

Os detalhes indicam que a empresa norte-americana está a ser acusada de usar a sua posição dominante no mercado de forma a impedir o desenvolvimento de sistemas operativos concorrentes ao Android.

Coreia do Sul impõe multa de 117 milhões dólares à Google

A Comissão de Comércio da Coreia do Sul (KFTC) impôs uma multa de 117 milhões de dólares à Google. O país acusa a gigante de tecnologia de usar o seu poder e domínio no mercado para dificultar e impedir o desenvolvimento de sistemas rivais ao Android.

Segundo as informações, a entidade reguladora anti truste sul-coreana terá decidido que o acordo de anti fragmentação (AFA) que a Google fez as fabricantes assinarem de forma a estas poderem usar o seu sistema operativo móvel, tem um impacto negativo na concorrência.

A KFTC tem vindo a investigar a Google desde o ano de 2016. O motivo são as alegadas suspeitas de que a empresa da Califórnia impediu as fabricantes locais de smartphones, como a Samsung Electronics Co, de usar sistemas operativos desenvolvidos por marcas rivais.

De acordo com a entidade reguladora, a Google bloqueou estas oportunidades no mercado ao exigir que fosse assinado pelas fabricantes o acordo AFA, acima mencionado. Neste sentido, as fabricantes conseguiam contratos sobre as licenças de venda na loja de aplicações e o acesso antecipado ao sistema operativo.

Google diz que beneficiou fabricantes sul-coreanos

Num comunicado enviado à Bloomberg e à CNBC, a gigante tecnológica referiu que o sistema Android, bem como o programa de compatibilidade, aceleraram a inovação e melhoraram a experiência do utilizador. Para além disso, a Google adianta que tal beneficiou também empresas que incluem fabricantes sul-coreanos.

Segundo um porta-voz da Google:

A decisão da KFTC divulgada hoje ignora esses benefícios e vai prejudicar os benefícios que os consumidores usufruem. A Google pretende apelar da decisão do KFTC.

Esta decisão da KFTC foi revelada no mesmo dia que entrou em vigor a emenda à Lei das Empresas de Telecomunicações na Coreia do Sul. A medida adiciona uma lei que vai forçar a Google e a Apple a permitir o pagamento externo pelas apps nas suas lojas.