Com o Android 12 prestes a chegar, é hora das marcas começarem a preparar as suas versões deste novo sistema operativo da Google. Há ainda um longo caminho pela frente e por isso importa iniciar os testes assim que possível.

A Samsung tem assumido um papel importante neste movimento e tomou agora a liderança com uma novidade. A primeira versão de testes da One UI 4.0 acabou de ser lançada e vai ser por isso testada.

Android 12 está a caminho dos Samsung

Tal como outras marcas, a Samsung tem também a sua personalização do Android. Designada One UI, dá aos seus smartphones acesso a um conjunto de novas funcionalidades e opções. A nova versão 4.0, vai basear-se no Android 12 e os testes estão a começar.

Esta nova versão não está ainda a ser lançada de forma alargada, ficando por isso limitada a apenas 1 smartphone. Falamos do conhecido Galaxy S21, que será usado para avaliar o que a Samsung tem criado ao longo dos últimos meses.

Beta da One UI 4.0 para avaliar as novidades

Do que a Samsung revelou, esta nova versão pretende criar uma experiência personalizada para cada utilizador. Esta resulta das novas capacidades do Android 12 e do que este conseguirá dar aos utilizadores.

Por outro lado, e mais uma vez resultado do que a Google criou para a nova versão do Android, temos também um incremento na segurança. Esta passa não apenas nos smartphones mas vai também para os utilizadores e os seus dados.

Testes nos smartphones para garantir a qualidade

Do que se sabe, as novidades são muitas e estão já a chegar aos utilizadores que se registaram neste programa de testes da One UI 4.0 da Samsung. Ainda não existe uma data para o lançamento desta nova versão, mas a Samsung quer reunir dados dos testes para criar a melhor proposta para os seus smartphones.

Do que se sabe, estes testes estão por agora limitados a alguns países e Portugal parece ter ficado fora da lista. Tal como em outras ocasiões, os testes com a One UI 4.0 vão depois ser alargados para outros modelos e a versão final será alargada a ainda mais smartphones da Samsung.