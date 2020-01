Sendo o WhatsApp um dos principais canais de comunicação hoje em dia, é normal que recebam por essa via muita informação útil e dados que querem guardar. Importa por isso salvaguardar os dados do utilizador.

Se as cópias de segurança das mensagens existem e podem ser ativadas, o mesmo não acontece com as imagens e vídeos que recebem. Felizmente existe uma forma simples de o garantir no Android, usando para isso o Google Photos.

Uma ajuda preciosa se usa o WhatsApp

As cópias de segurança são essenciais para manter os dados protegidos. O WhatsApp garante isso para as mensagens, recorrendo ao Google Drive e às cópias automáticas. Da mesma forma pode fazer a reposição sempre que precisam.

Infelizmente não existe este mecanismo para as cópias de imagens, vídeos e gifs, contudo, recorrendo a mais um serviço da Google, tal é possível. Basta usar o Google Photos, uma pequena e simples configuração e aguardar que tudo aconteça de forma automática.

Tudo fica centrado no Google Photos

Comecem por abrir o Google Photos e acedam ao menu desta aplicação. Aí vão encontrar a opção Pastas do dispositivo, logo no início. É aqui que vão definir qual a pasta do WhatsApp que vão querer sincronizar.

Dentro desta área vão ter todas as pastas do Android onde foram encontradas imagens. Assim, aqui têm, de certeza, pastas associadas ao WhatsApp, nomeadamente as de imagens, vídeos e gifs. Se estas tiverem uma nuvem, significa que não estão a ser sincronizadas.

Cópias de segurança das imagens

Só precisam de ativar a opção Cópia de segurança e sincronização para que este processo de cópia automática passe a acontecer periodicamente. Podem repetir este processo noutras pastas do WhatsApp e assim garantir cópias mais alargadas.

Não sendo um processo integrado com o WhatsApp, garante aos utilizadores uma segurança que muitos queriam garantir nos seus smartphones Android. Tudo acontece de forma automática e sem a necessidade de qualquer intervenção do utilizador.