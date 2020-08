A Mozilla tem espalhado as suas novidades pelas várias versões do Firefox que tem criado ao longo dos anos. Uma que tem tido uma atenção especial está no Firefox, onde foi totalmente renovada e terá em breve muito mais para oferecer aos utilizadores.

Esta versão recebe agora uma nova atualização, onde surgem muitas novidades importantes e que vão melhorar muito o Firefox no Android. Está já disponível e pode ser experimentada por todos os utilizadores que usam este sistema e este browser.

Uma nova versão do Firefox com muitas novidades

Foi com a versão 79 do Firefox que a Mozilla resolveu renovar completamente a sua proposta para o Android. Traz-lhe muitas novidades, em especial na sua interface, mas também no seu coração, onde toda a inteligência é realmente necessária para melhorar o acesso à Internet.

A ideia é aproximar as versões disponíveis e dar-lhes as mesmas funcionalidades que se podem encontrar no Desktop. Esta ideia parece ser importante para melhorar de sobremaneira a versão dedicada ao Android, algo que agora pode já ser encontrado na Play Store da Google.

Utilizadores do Android vão agradecer estas melhorias

Uma das maiores diferenças está mesmo na interface. Aqui encontram agora a barra de endereço num novo local, situada em baixo, para poder dar ainda mais espaço nos ecrãs cada vez maiores. Esta é uma funcionalidade que pode ser rapidamente revertida para a sua posição normal.

Há ainda uma novidade que cada vez mais nos habitámos a ver e que o Firefox ainda não tinha abraçado como esperado. Falamos do dark Mode que com esta versão agora disponibilizada está disponível para os utilizadores. Bom um simples botão conseguem mudar drasticamente esta interface.

Há muito mais nestas atualizações deste browser

Claro que a Mozilla apostou também na segurança e na privacidade dos utilizadores. Mais uma vez, como acontece hoje na versão desktop do Firefox, as configurações de base impedem que seja recolhida informação do utilizador, salvaguardando a proteção destes.

Por fim, e como uma novidade única, temos as Collections. Estas permitem misturar separador e favoritos para ler depois mais tarde. Há ainda a continuação da melhoria para o suporte para extensões, que ainda não está perfeito, mas melhora a cada nova versão que é lançada.