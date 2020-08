Hyundai Elantra Hybrid deverá chegar em breve ao mercado…

A Hyundai Motor Company lançou no dia 13 de agosto, o Novo Hyundai Elantra N-Line. O novo modelo foi desenhado e projetado para oferecer uma condução mais divertida ao volante do novo e arrojado Hyundai Elantra.

Conheça melhor este novo modelo.

A Hyundai Motor Company lançou o Novo Hyundai Elantra N-Line. O modelo N-Line, caracterizado pelos elementos de design e performance melhorados específicos da submarca N, oferece uma versão de entrada atrativa à linha de alto desempenho da Hyundai e irá expandir o interesse pelo Elantra a um leque mais vasto de clientes.

O Hyundai Elantra N-Line oferece uma experiência de condução espirituosa, movido por um motor turbo alimentado 1.6 GDI com uma caixa manual de seis velocidades ou com uma transmissão automática de dupla embraiagem de sete velocidades (DCT) que produz até 201 CV e 265 Nm de binário.

Os engenheiros da emrpesa implementaram vários ajustes mecânicos à suspensão do Hyundai Elantra para aumentar a rigidez para um desempenho mais entusiasmante, com o auxílio de jantes em liga leve de 18’’, suspensão traseira independente multi-link e travões de disco dianteiros maiores.

O Hyundai Elantra Hybrid deverá começar a ser comercializado na Coreia durante o terceiro trimestre de 2020. A comercialização nos mercados globais seguir-se-ão pouco depois. Em 11 anos é o primeiro novo Elantra Hybrid desde o lançamento do Elantra LPI Hybrid em 2009.

Segundo Thomas Schemera, Vice-Presidente Executivo e Diretor da Divisão de Produto na Hyundai Motor Group…

A nova gama do Elantra, com as variantes N-Line e HEV, vão satisfazer um leque maior de clientes. A versão N-Line irá interessar aos clientes que preferem um visual mais desportivo e uma experiência de condução espirituosa, enquanto que o modelo HEV irá interessar aos que preferem uma alta eficiência de combustível. A gama alargada irá ajudar a solidificar a posição do Hyundai Elantra no segmento de sedans compactos..