Chegou a segunda beta do Android 12 L para os smartphones Google

Mesmo com o Android 12 lançado há muito pouco tempo, a Google parece não ter parado o desenvolvimento deste sistema e mostrou já o Android 12 L. Este é dedicado a uma nova classe de dispositivos, que cada vez mais está a conquistar o mercado.

Falamos dos dobráveis e dos tablets, que assim têm um sistema dedicado e ajustado aos seus ecrãs. Esta nova versão do sistema da Google foi agora atualizada chegou a beta 2 do Android 12 L, com várias novidades e melhorias.

O Android 12 L poderá ser uma versão que há muitos os utilizadores do sistema da Google esperavam. Sempre ajustado e adaptado aos smartphones, não funcionava de forma perfeita nestes ecrãs maiores e que cada vez são mais frequentes nos smartphones e um hábito nos tablets.

Assim, esta nova versão está já em testes há algum tempo, ainda que num conjunto limitado de equipamentos. Uma nova versão chegou agora, prepara a chegada de novidades e, principalmente, com muitas melhorias e correções de problemas descobertos pela Google.

12L Beta 2 is now available!



Try the next beta of the 12L feature drop for large-screen devices. Available today on Pixel and Emulator, and in the coming days on Lenovo Tab P12 Pro. We’re also working to bring 12L to Pixel 6 soon.



Release notes → https://t.co/J6A7dgGE4b pic.twitter.com/YrzCgwJd17