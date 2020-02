A Google tem apostado no seu Android Auto para garantir a melhor integração entre o smartphone e o carro dos utilizadores. As novidades têm surgido a bom ritmo, com melhorias constantes e correções de problemas.

Uma atualização desta app surgiu há poucos dias e trouxe algumas novidades. Sabe-se agora que trouxe consigo mais algumas coisas. Entre elas um problema que impede que as chamadas sejam atendidas diretamente no volante do carro onde está ligado.

Muitas novidades da Google para esta app

Ao integrar o smartphone com o carro, a Google procurou fazer uso de todos os mecanismos que estes têm presente. Assim, é normal que possam ser usados comandos no volante para controlar o Android Auto e as suas funcionalidades.

Uma delas, quer permite atender ou rejeitar chamadas com os comandos presentes no volante, está com problemas sérios. Os relatos surgem em locais como o Reddit ou igualmente nos fóruns da Google, revelando que este não é um problema que está restrito a alguns utilizadores.

Android Auto está com problemas nas chamadas

Em concreto, e do que é revelado, o problema está no momento de atender ou rejeitar as chamadas. Os comandos presentes no volante simplesmente não funcionam, obrigando os utilizadores a terem de interagir com o Android Auto para tratar das chamadas.

Os utilizadores revelam também que este é mesmo um problema associado ao Android Auto. As chamadas recebidas quando os smartphones estão apenas associados por Bluetooth são normalmente atendidas nestes comandos no volante, embora sem qualquer problema.

Problemas em atender chamadas no volante do carro

Alguns dos condutores que reportaram o problema, revelam, entretanto, que existe uma solução temporária para o problema que existe. Segundo estes, basta desligar e voltar a ligar o smartphone do cabo para que o controlo regresse. É claro que esta não é uma solução viável para quem usa o Android Auto todos os dias.

A Google deverá lançar certamente em breve uma atualização para esta versão do Android Auto. Desta forma corrigirá esta falha e trará de volta todas as potencialidades desta excelente app.