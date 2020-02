Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para fevereiro

Se, tal como eu, tem conta na Netflix e é utilizador ativo, então certamente está sempre a aguardar novos lançamentos, estreias e episódios para continuar a ver as suas séries preferidas.

Se assim é, então não perca as novidades a estrear este mês de fevereiro.

A vantagem da Netflix é que tem sempre conteúdos novos e interessantes, notificando o utilizador das novidades.

Para este mês de fevereiro há muitas novidades, por isso deixamos aqui as estreias a não perder.

Dia 1 – Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

O filme de 2016 foi baseado na obra de J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter.

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los conta a história das aventuras do escritor Newt Scamander em Nova Iorque, nas comunidades de bruxas e feiticeiros, 70 anos antes de Harry Potter ler o seu livro na escola.

Assim, se gosta do género de magia e do fantástico, então adicione já o filme à sua lista na Netflix.

Dia 7 – Locke & Key

Locke & Key é uma série de 2020 e estreia dia 7 de fevereiro na Netflix.

O filme conta a história de 3 irmãos que se mudam para o seu estado ancestral após o assassinato do pai. Lá descobrem as chaves mágicas da sua nova casa que, por conseguinte, devem ser usadas contra uma criatura maléfica, que também pretende as chaves e os seus poderes.

Dia 12 – A Todos os Rapazes PS: Ainda Te Amo

Quando Lara e Peter passam de ‘quase-relação’ para relação oficial, logo depois surge uma terceira pessoa em cena, isto é, alguém a quem Lara escrevia cartas de amor.

A Todos os Rapazes PS: Ainda Te Amo é um filme de 2020 e pode vê-lo já a partir do dia 12 de fevereiro na Netflix.

Dia 13 – Narcos Mexico T2

Resumidamente esta é a série que conta como começou a guerra contra a droga no México nos anos 80.

E agora vai ter continuidade, pois a 2º temporada de Narcos México tem estreia marcada para dia 13 de fevereiro.

Dia 17 – Outlander T5

Outlander é uma história épica adaptada da popular série de romances de amor e fantasia de Diana Gabaldon, e que acompanha o drama de dois amantes de tempos diferentes.

A Netflix aponta o dia 17 de fevereiro como a data para a estreia da 5º temporada.

Dia 21 – A Sua Última Vontade

Neste thriller político de 2020 com Anne Hathaway, baseado num romance de Joan Didion, uma jornalista demite-se para servir de mediadora num negócio de armas na América Central.

A Sua Última Vontade estreia na Netflix no dia 21 de fevereiro.

Dia 26 – I Am Not Ok with This

Uma adolescente lida com várias complexidades, tais como a escola, a família e a sua sexualidade, ao mesmo tempo que lida com novos super poderes.

I Am Not Ok with This é uma nova série Netflix que estreia no dia 26 de fevereiro.

Dia 27 – Carbono Alterado T2

250 anos após a sua morte, um prisioneiro ressuscita num novo corpo e é-lhe dada a oportunidade de ganhar a liberdade, mas para isso deve resolver um complexo homicídio.

A 2º temporada de Carbono Alterado chega no final do mês, a 27 de fevereiro.

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?