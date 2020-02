Calculadora DRAM para Ryzen: Nova versão para Threadripper 3000

A Calculadora DRAM é uma ferramenta útil que facilitará o overclock da memória nos sistemas baseados em Ryzen. Sugere conjuntos de tempo de memória otimizados para o seu kit de memória, por exemplo, B-die.

O resultado final é que, usando a calculadora DRAM Ryzen, o utilizador pode alcançar maiores overclocks de memória com melhor estabilidade. A calculadora Ryzen DRAM foi concebida para funcionar com todos os processadores Zen e Zen 2, Ryzen de primeira, segunda e terceira gerações. Yuri “1usmus” Bubliy lançou uma nova versão da sua calculadora de DRAM para os AMD Ryzen.

Calculadora DRAM Ryzen traz mais performance e maior estabilidade

A versão 1.7.0 traz suporte para os novos processadores Threadripper 3000 e complementa uma medição de largura de banda.

Com a versão 1.7.0, lançada recentemente, a Calculadora DRAM suporta agora os processadores Threadripper 3000 da AMD. Além disso, o programador adicionou perfis para novos chips de memória da SK Hynix, corrigiu vários erros, adicionou uma medição de largura de banda, aprimorou o teste de latência e implementou muitas mais melhorias detalhadas. Alterações nas configurações recomendadas do CAD_BUS visam garantir maior estabilidade em sistemas com dois ou mais módulos de RAM.

Ferramenta para overclock

A Calculadora DRAM para Ryzen é uma ferramenta popular de Yuri “1usmus” Bubliy, projetada para ajudar os utilizadores com CPU’s AMD Ryzen a ajustar os seus módulos de memória.

Dependendo dos módulos de memória incorporados, a ferramenta fornece recomendações diferentes, por exemplo, em relação às tensões, taxas de clock e latências. A Calculadora DRAM para Ryzen também leva em consideração as subtemporizações, por isso é direcionada a utilizadores experientes.

No início de novembro, Yuri “1usmus” Bubliy lançou o seu próprio plano de economia de energia para os processadores Ryzen, o que deve ajudar o Ryzen 9 3900X e o Ryzen 9 3950X a obter maiores taxas de “Boost” clock. O especialista fala de um acréscimo entre 200 a 250 MHz. Bubliy chegou a enviar o plano de economia de energia para a AMD, mas aparentemente, a resposta esperada, não se concretizou.

DRAM Calculator v1.7.0

Agora o Core i9-10980X é o processador HEDT mais potente que a Intel oferece, infelizmente não está a par com o Threadripper 3960X ou o 3970X que foram lançados há quase dois meses. No entanto, isso não é surpreendente: porque, embora a AMD ofereça 24 e até 32 núcleos, a Intel envia apenas 18 para a corrida.

O poderoso processador 3990X já está nos blocos de partida e duplicará o número de núcleos em comparação com o 3970X. A unidade de 64 núcleos deve chegar às lojas a 7 de fevereiro.