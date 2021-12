As melhores apps para Android de 2021 são…

À semelhança dos melhores jogos de 2021, também as melhores aplicações foram elegidas pela Google com base no próprio feedback e instalações dos utilizadores.

As apps dedicadas ao desenvolvimento pessoal voltaram a ter destaque este ano, mas há muita para descobrir.

A lista das melhores aplicações de 2021 desenvolvidas para Android já é conhecida. As listas variam com a localização e para os mercado dos Estados Unidos, a empresa revelou as escolhas dos utilizadores para este ano e ainda revelou as melhores para Wear OS e para Google TV.

As escolhas dos utilizadores: A melhor app: Paramount+



O melhor jogo: Garena Free Fire MAX

As melhores apps de 2021 em Portugal