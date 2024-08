Android Auto tem tantos problemas que a Google adicionou um botão para os reportar

Por muito que a Google tente, o Android Auto não tem estado livre de problemas. Estes impedem a utilização desta plataforma e de tudo o que oferece aos condutores. Claro que os utilizadores podem reportar os problemas, mas agora a Google tornou tudo mais simples, com um simples botão no Android Auto.

O Android Auto não para de apresentar problemas

Quem reporta bugs nos fóruns do Android Auto conhece bem o processo e os dados pedidos. Por norma, a primeira resposta oficial pede geralmente a quem reporta os problemas para enviar um relatório de bug para poder ser investigado o que correu mal.

Criar um relatório de erros não é complicado, mas exige alguns passos e opções. As opções de programador do Android Auto são necessárias e também as opções de programador devem estar ativadas, como explica a Google. Resumindo, não é nada simples e tem depois de ser feito na interface deste sistema.

Isso mudou agora a passa a ser possível criar um relatório de erros diretamente. Tudo está presenta na interface de gestão deste sistema no Android. Um novo botão existe nas definições da própria app no smartphone e tudo fica assim mais simples e mais direto.

Google adicionou um botão para os reportar

Chama-se Gerar relatório de erros e encontra-se visível nas definições do Android Auto, na parte superior. Este novo menu apareceu no Android Auto 12.5 beta, sem a necessidade de ativar primeiro as opções de programador do Android Auto.

Ao carregar nesta opção, o relatório começa de imediato a ser gerado e o progresso pode ser acompanhado nas notificações do smartphone. O processo demora um pouco e a Google recomenda que seja executado logo após a ocorrência dos problemas ou um pouco antes, para incluir informações úteis.

Quando terminar, existirá um relatório de bugs num ficheiro ZIP que pode ser partilhado com a Google para investigar os problemas. Estes relatórios podem conter informações privadas, sendo melhor ser partilhado por e-mail e não de forma pública, onde qualquer pessoa possa descarregá-los.