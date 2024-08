Apple lança iOS 18 beta 5: pulveriza a PUB, traz antiga interface da app Fotografias, etc…

A Apple lançou ontem ao final do dia a beta 5 dos seus sistemas operativos. Contudo, é no iOS 18 que se notam mais novidades.

A Apple lançou o iOS 18 beta 5 para programadores. A atualização é encabeçada por um novo recurso do Safari e atualizações para a aplicação Fotografias. Existem também algumas pequenas alterações, sobre as quais pode ler mais abaixo.

O iOS 18 beta 5 está atualmente disponível para os testadores beta dos programadores e espera-se que seja lançado para os utilizadores beta públicos na próxima semana. As primeiras versões beta podem ser imprevisíveis, o que significa que as funcionalidades que funcionam no iOS 18 beta 5 podem não funcionar no iOS 18 beta 3. Como sempre, proceda com cautela.

Características e alterações do iOS 18 beta 5

A Apple fez vários ajustes na aplicação Fotografias em resposta ao feedback dos utilizadores. Estas incluem a remoção da interface Carrossel, facilitando o acesso aos álbuns e aumentando a visibilidade da grelha "Todas as fotografias".

O iOS 18 beta 5 inclui uma nova funcionalidade de Controlo de Distração no Safari, que permite aos utilizadores bloquear seletivamente determinados elementos em páginas web, como popups de início de sessão e outras sobreposições de conteúdo.

Existem novos ícones de modo escuro para o Encontrar e o Mapas.

Vários ícones do Central de Controlo foram redesenhados, incluindo o Projeção de ecrã e os Dados móveis.

Na aplicação Definições, a Proteção de Dispositivos Roubados pode agora ser gerida através do menu Privacidade e segurança. Também continua disponível através do Face ID e código.

Quando prime longamente o ecrã de início do iPhone e toca em "Editar", existe um novo botão "Editar páginas". Isto leva-o diretamente para a vista de várias páginas, onde pode selecionar e ocultar páginas selecionadas do ecrã de início.

Estas e outras novidades começam a formar o pacote final que haverá de chegar dentro de poucas semanas.

Além do iOS, também há a beta 5 do watchOS 11, tvOS 18, macOS Sonoma e visionOS 2.