Android 16 chega mais cedo! Google acelera lançamentos e traz novidades no início de 2025

A Google lançou há pouco tempo a mais recente versão do Android. Esta está já nos Pixel e os restantes fabricantes já preparam as versões para os seus equipamentos. Este é o cenário normal, mas a gigante das pesquisas prepara novidades para muito breve. Quer trazer o Android 16 muito mais cedo e assim acelerar os desenvolvimentos do seu sistema para smartphones.

Numa mudança significativa de estratégia, a Google anunciou que o Android 16 chegará mais cedo do que o esperado, com lançamento previsto para o segundo trimestre de 2025. A decisão, comunicada numa publicação no blogue oficial para programadores, visa "alinhar melhor o calendário de lançamentos com o ecossistema de dispositivos", permitindo que mais fabricantes implementem as novas versões do sistema operativo mais rapidamente.

A aceleração do ciclo de lançamento do Android traz benefícios tanto para os fabricantes de smartphones como para os utilizadores. Os primeiros poderão integrar as novidades do Android 16 nos seus novos modelos mais cedo, enquanto os utilizadores terão acesso mais rápido às últimas funcionalidades e melhorias do sistema operativo.

O lançamento do Android 16 no segundo trimestre de 2025 será o único no próximo ano a incluir alterações de comportamento que poderão ter impacto nas aplicações. Isto significa que os programadores terão mais tempo para adaptar as suas aplicações às novidades do Android 16, garantindo uma melhor experiência para os utilizadores.

A Google também planeia lançar uma atualização mais pequena no quarto trimestre de 2025. Esta atualização irá focar-se em "atualizações de funcionalidades, otimizações e correções de bugs", sem alterações de comportamento significativas.

Não fica claro se esta atualização do final do ano será aplicada também há versão atual. A Google tem em testes uma nova versão do Android 15, havendo plano para que seja disponibilizada no final de 2024. Ainda assim, esta será dedicada a corrigir problemas e a trazer algumas melhorias que, entretanto, vão ser terminadas.

A alteração no calendário de lançamentos do Android demonstra a intenção da Google em acelerar a adoção das novas versões do sistema operativo, beneficiando todo o ecossistema Android. Com o Android 16 a chegar mais cedo, os utilizadores podem esperar novidades e melhorias significativas no segundo trimestre de 2025.