Vodafone: há mudanças na tarifa de internet móvel a partir de dezembro

A tarifa de internet móvel é uma solução para quem não costuma aceder à internet no telemóvel com regularidade, mas que precisa de usá-la muito ocasionalmente. A partir de 1 de dezembro, a Vodafone já faz saber que haverá mudanças na tarifa de internet móvel.

Vodafone: tarifa linear cobrada ao MB

De acordo com uma comunicação da Vodafone, e no seguimento de decisão do regulador ANACOM, a tarifa de €1,99 por cada 500 MB, prevista no tarifário, válidos até ao final do mês corrente, vai deixar de estar disponível. A partir de 01/12/2024, passa a aplicar-se o custo de €0,004/MB. Pode definir um limite para a utilização desta tarifa de dados na App My Vodafone.

A tarifa internet móvel não é um aditivo, faz parte do seu tarifário e não necessita de qualquer tipo de adesão.

O decisor da conta poderá continuar a controlar a utilização desta tarifa e estabelecer limites de utilização de dados móveis, em euros e por serviço, através do preenchimento de um formulário que será partilhado posteriormente ao envio desta comunicação, ou contactando o Apoio a Cliente (16914).

Os limites poderão ser definidos e/ou alterados a qualquer momento. Toda a informação aqui.