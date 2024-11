WhatsApp lança “Listas”: organizar as conversas e dar prioridade ao que realmente importa

Há muito que o WhatsApp deixou de ser uma simples aplicação de mensagens. A Meta tem oferecido aos utilizadores muitas mais funcionalidades, tornando-o uma ferramenta quase universal. Uma nova chega agora, para simplificar a gestão das conversas. As "Listas" são a novidade para organizar as conversas e dar prioridade ao que realmente importa.

O WhatsApp anunciou o lançamento das "Listas", uma nova funcionalidade que permite organizar as conversas em categorias personalizadas, facilitando o acesso às mensagens mais importantes. A novidade chega como uma evolução dos filtros de mensagens, lançados no início do ano, e oferece maior flexibilidade e controlo na gestão das conversas.

Com as Listas, o utilizador pode categorizar as suas conversas da forma que desejar. Deixa criar listas para "Família", "Trabalho", "Amigos", "Grupos de estudo" ou qualquer outra categoria que faça sentido. Esta organização facilita a localização das conversas mais relevantes em cada momento, sem se perder no meio de tantas mensagens.

Criar e editar listas é simples e intuitivo. Basta tocar no ícone "+" na barra de filtros, na parte superior do separador "Conversas", ou premir longamente uma lista existente para a editar. Permite adicionar conversas individuais ou em grupo a qualquer lista, e todas as listas criadas aparecerão na barra de filtros para um acesso rápido.

As Listas permitem personalizar a experiência no WhatsApp e priorizar as conversas que realmente importam em cada momento. Quem precisa de se concentrar no trabalho, acede à lista "Trabalho" e vê apenas as mensagens relevantes. No final do dia, alterna para a lista "Família" para se ligar aos seus entes queridos.

A funcionalidade "Listas" está a ser lançada gradualmente para todos os utilizadores a partir de agora e estará disponível para todos nas próximas semanas. O WhatsApp planeia expandir as funcionalidades das Listas no futuro, oferecendo ainda mais opções para organizar e priorizar as suas conversas.

Com as Listas, o WhatsApp oferece uma poderosa ferramenta para todos organizarem as conversas e priorizar o que realmente importa a cada momento. É hora de experimentar esta novidade e simplificar a comunicação no dia a dia.