Dica: agora que o Android 15 chegou aos Pixel é hora de o instalar! Saiba como

Depois de muitos meses de desenvolvimento, o Android 15 chegou finalmente. Continua limitado aos Pixel da Google, mas abre as portas para que outros fabricantes o possam preparar para os seus dispositivos. Agora que está acessível, é hora de saber como instalá-lo. É um processo simples, por isso, descubra como o fazer.

A Google demorou muito para preparar esta nova versão. Pronta há já algum tempo, esperava-se que surgisse oficialmente para todos poderem instalar e usar no dia a dia. As novidades são muitas, como temos mostrado, e agora estão acessíveis para os utilizadores dos Pixel da Google.

Instalar o Android 15 é algo simples que pode ser feito de forma rápida. Primeiro deverá estar acessível, algo que a Google irá fazer de forma faseada, sendo depois uma questão de deixarem o sistema da Google tratar do processo naturalmente.

Comecem então por aceder às Definições e depois na lista de opções presentes, devem escolher a entrada Sistema. Aqui dentro, a opção a ser escolhida é Atualizações de software. Vão ter acesso a uma página com 2 opções, uma para o sistema e outra para as apps.

Devem escolher a primeira, para ser feita a pesquisa pela disponibilidade do Android 15. Caso não seja mostrado, podem repetir o processo. Assim que esteja disponível, devem seguir os passos apresentados, autorizando a atualização e esperando que esta seja descarregada e instalada. No final, o Pixel irá pedir para ser reiniciado.

Após o sistema reiniciar, o Android 15 irá estar já presente e pronto a ser usado. Para confirmarem que o têm presente, podem abrir as Definições e depois escolher a opção Acerca do telefone. Aqui, na lista de informação presente, vão ter acesso à Versão do Android, que deverá mostrar o número 15.

Podem abrir e ver mais informação e ao carregar várias vezes na primeira entrada têm acesso ao logo desta versão. Assim, ficam com a certeza que têm a versão pretendida presente e instalada. É assim, desta forma simples, que podem instalar o Android 15 nos Pixel da Google. Nos restantes modelos, de outras marcas, será igualmente simples, assim que seja disponibilizado.