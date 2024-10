Os sonhos carregam os enigmas da mente, mostrando-nos o quão complexa consegue ser, com imaginações curiosas da realidade que vivemos quando acordados. Pela primeira vez, duas pessoas conseguiram comunicar num sonho.

Investigadores do REMspace alcançaram um marco histórico ao conseguir que duas pessoas comunicassem nos seus sonhos. Dois indivíduos induziram com sucesso sonhos lúcidos e trocaram uma mensagem simples com um equipamento especialmente concebido para o efeito.

Os participantes dormiam nas suas casas quando as suas ondas cerebrais e outros dados polissonográficos foram monitorizados à distância.

O que é um sonho lúcido?

De forma simplificada, o sono não é um processo uniforme e igual ao longo de toda a noite. Desenvolve-se por várias fases que se organizam em ciclos. O ciclo do sono repete-se 4 a 6 vezes numa noite. Durante as diferentes fases do sono, o nosso cérebro emite diferentes sinais elétricos.

Por via de um eletroencefalograma, é possível captar os sinais elétricos emitidos pelo cérebro. A par de outros parâmetros fisiológicos, esses sinais ajudam a determinar em que fase do sono está o cérebro.

Cada ciclo do sono divide-se em sono não REM e sono REM. O primeiro, que tem a maior duração e surge primeiro na noite, é constituído por fases: fase de sono superficial e fase do sono profundo, que é muito importante pela sua ação restauradora.

Por sua vez, no segundo, que alterna com o sono não REM, sonhamos intensamente, a nossa respiração acelera e a atividade cerebral elétrica é muito semelhante à que apresentamos quando estamos acordados.

É durante este último que são processadas as memórias com conteúdo emocional, por exemplo. Além disso, é durante este último, também, que se consegue alcançar o sonho lúcido, que pode ter inúmeras aplicações potenciais, desde a resolução de problemas fisiológicos à aprendizagem de novas competências.

A REMspace quer que o sono REM seja o próximo avanço inovador a seguir à Inteligência Artificial (IA), revolucionando a civilização.

Esta convicção leva-nos a desenvolver tecnologias e serviços inovadores, com o objetivo de sermos pioneiros nesta viagem.

Disse a empresa, que defende que o sono REM permite que os indivíduos mergulhem numa realidade totalmente desenvolvida, onde podem ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear, sentir prazer e dor, e até alterar o seu corpo e género.

Duas pessoas conseguiram comunicar num sonho lúcido

A 24 de setembro, dois participantes dormiam em casa quando as suas ondas cerebrais e outros dados polissonográficos foram monitorizados à distância por um aparelho especialmente desenvolvido para o efeito.

Quando o servidor detetou que o primeiro participante entrou num sonho lúcido, gerou uma palavra aleatória e enviou-a para ele através de auriculares. O participante repetiu a palavra no seu sonho, tendo a sua resposta sido captada e armazenada no servidor.

O segundo participante entrou num sonho lúcido oito minutos mais tarde e recebeu a mensagem armazenada do primeiro participante. Ela confirmou o facto após acordar, marcando a primeira comunicação trocada em sonhos.

Ontem, a comunicação nos sonhos parecia ficção científica. Amanhã, será tão comum que não conseguiremos imaginar a nossa vida sem esta tecnologia.

Afirmou Michael Raduga, fundador e diretor-executivo da REMspace, sublinhando que isto possui inúmeras aplicações comerciais, podendo reformular como pensamos a comunicação e a interação no mundo dos sonhos.

Sono REM será a próxima grande indústria?

A comunicação bem-sucedida aconteceu após cinco anos de investigação e desenvolvimento tecnológico. Agora, os investigadores estão a trabalhar para melhorar a sua tecnologia e alcançar melhores resultados.

Mais do que isso, a REMspace está a conduzir esforços para conseguir uma comunicação em tempo real nos sonhos lúcidos. Apesar de se tratar de um processo complexo, a empresa está otimista quanto à sua concretização dentro de alguns meses.

Acreditamos que o sono REM e os fenómenos relacionados, como os sonhos lúcidos, se tornarão a próxima grande indústria depois da IA.

Partilhou Michael Raduga, da REMspace.