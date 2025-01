Android 15: Nothing bate a concorrência e já atualizou todos os smartphones

Todos conhecem a Nothing e a posição da marca no universo Android. Tem uma personalização própria, que explora ao máximo o que a Google cria. A marca de Carl Pei destaca-se agora, ao bater a concorrência. Todos os smartphones lançados têm já a atualização para o Nothing OS 3.0, baseada no Android 15, disponível e pronta a ser instalada.

A Nothing já disponibilizou a atualização para a mais recente versão da sua camada de personalização, o Nothing OS 3.0, para o Phone (1), o seu primeiro smartphone. A empresa pode agora orgulhar-se de que todos os seus smartphones já foram atualizados para o Android 15.

Em meados de dezembro, a Nothing ultrapassou vários fabricantes, incluindo a Samsung, ao lançar a atualização para a versão final do Nothing OS 3.0 para o Nothing Phone (2) e o Nothing Phone (2a). Desta forma, estes smartphones tornaram-se nos primeiros “Phone” da Nothing a receber o Android 15.

Pouco depois, no início de janeiro, a empresa lançou a atualização para o Nothing Phone (2a) Plus, o seu mais recente modelo. Agora é a vez do seu primeiro smartphone, o Nothing Phone (1), receber a atualização para o novo sistema da Google.

Este é o dispositivo que marcou o arranque desta empresa fundada por Carl Pei. O Phone (1) estreou-se com o sistema operativo Nothing OS 1.0, baseado no Android 12. Recebeu agora aquela que poderá ser a sua última grande atualização. A empresa lançou também a atualização para o CMF Phone 1, pelo que o telemóvel mais barato da Nothing, lançado sob a submarca CMF, também acaba de receber o Android 15.

A nova versão do Nothing OS inclui alterações importantes na interface, como novos widgets, novas opções de personalização do ecrã de bloqueio. Há ainda novas funcionalidades no ecrã de definições rápidas. Além disso, o Nothing 3.0 também inclui melhorias de desempenho e muitos dos benefícios do Android 15.

Para atualizar um smartphone para o Nothing OS 3.0 baseado no Android 15, basta aceder ao menu Definições e procurar uma nova atualização de software. É recomendado que isto seja feito enquanto o telemóvel estiver ligado a uma rede WiFi fiável e com pelo menos 50% de bateria.