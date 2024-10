Chegou o Android Auto 13. Saiba como atualizar para esta versão

O Android Auto tem recebido constantemente novas atualizações. São melhorias muito discreta, mas necessárias. Agora, a Google tem uma nova versão. O Android Auto 13 está lançado e pode ser instalado por todos.

O Android Auto 13 já chegou, sem um changelog, e segundo o mecanismo de implementação típico da Google, está agora disponível na Google Play Store para o primeiro conjunto de utilizadores.

A primeira versão do branch Android Auto 13 é a 13.0.6440 e, apesar do salto da versão 12 para a 13, não encontrará uma nova interface ou novas funcionalidades. O Android Auto 13 é apenas uma versão normal, provavelmente focada em correções de bugs e desempenho interno, chegando apenas alguns dias após a anterior atualização estável 12.9.

O lançamento da Google Play Store ocorre por etapas e isso significa que os utilizadores devem esperar várias semanas para que a atualização chegue aos seus dispositivos. Alguns têm mais sorte do que outros e conseguirão isso mais rapidamente, mas, felizmente, o sideload continua a ser uma opção e qualquer pessoa pode utilizá-lo para descarregar o Android Auto 13 para os seus dispositivos.

Embora a Google não pareça incluir grandes mudanças nesta versão do Android Auto 13, a empresa já está a trabalhar em novas funcionalidades.

Uma das características mais notáveis ​​que poderá chegar mais tarde é a integração de estações de rádio, que permite aos utilizadores ouvir rádio enquanto conduzem sem terem de sair da interface do Android Auto. Quem quiser ouvir uma rádio hoje com o Android Auto a correr no ecrã deve sair da interface da app e voltar ao sistema de info-entretenimento nativo para aceder à lista de emissoras.

A Google quer integrar esta lista no Android Auto, por isso, quando quiser desistir do streaming de música e começar a ouvir uma estação de rádio, poderá fazê-lo sem sair da aplicação. Além disso, a Google também oferecerá funcionalidades atualizadas, incluindo rádio HD e streaming de música na mesma IU, proporcionando aos utilizadores uma experiência abrangente de audição de media no Android Auto.