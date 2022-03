O Android 13 foi apresentado no início do mês de fevereiro e, desde então, que se têm começado a conhecer alguns pormenores do novo sistema operativo da Google para smartphones. Uma das funcionalidades agora reveladas já existe há vários anos disponível nos smartphones da Samsung e também nos iPhones da Apple.

O Android 13 vai permitir alterar a intensidade da luz do flash LED.

De acordo com Mishaal Rahman, da Esper, o Android 13 tem duas novas APIs CameraManager class — getTorchStrengthLevel and turnOnTorchWithStrengthLevel. O primeiro está relacionado com o nível de brilho atual da lanterna, enquanto o segundo define o nível de brilho de um mínimo de 1 a um máximo determinado pelo hardware.

Android 13 vai receber funcionalidade dos smartphones da Samsung e da Apple

No fundo, o que estas novas APIs vão passar a permitir é que os utilizadores ajustem o brilho da lanterna do telefone, o que pode ser útil em vários cenários.

Atualmente, o Android permite apenas ligar e desligar a lanterna, com atalhos até bastante úteis, mesmo com o smartphone bloqueado. Ainda assim, no universo Android, a Samsung é uma das que permite ajustar a luminosidade do LED e assim oferecer uma utilidade alargada na funcionalidade de lanterna.

A mesma opção é oferecida também há vários anos pela Apple no seu iOS, podendo assim, em qualquer iPhone ajustar este parâmetro.

Ajuste de luminosidade da lanterna limitado

Apesar deste ajuste com o Android 13, alguns modelos, ainda assim, poderão não receber tal recurso, segundo refere Mishaal.

O motivo pelo qual o suporte a esse recurso será limitado é que ele exigirá uma atualização da camada de abstração de hardware da câmara (HAL)... será certificável para até a versão N+3… os fabricantes de dispositivos podem atualizar os seus dispositivos para o Android 13 enquanto reutilizam uma implementação de fornecedor projetada para uma versão mais antiga do Android que não inclui o novo dispositivo de câmara HAL e o seu suporte para controle de brilho de LED.

Assim, para oferecer o recurso, os OEMs terão que implementar a versão 3.8 do dispositivo de câmara HAL na sua versão Android 13. E se os OEMs implementam ou não a versão 3.8 dependerá dos requisitos estabelecidos nos próprios requisitos de software do fornecedor (VSR) para o Android 13, que o Google ainda não finalizou.

Se tem um smartphone Samsung, saiba como fazer este ajuste: