Hoje em dia, os smartphones são usados para produzir todo o tipo de conteúdo… Incluindo vídeo! No entanto, as versões atuais do Android têm uma limitação na gravação de vídeo, algo que poderá ser corrigido já no Android 11.

Esta hipotética mudança por parte da Google faz todo o sentido, especialmente quando existem cada vez mais smartphones a gravar com resolução 4K em ficheiros cujo tamanho é naturalmente grande.

Os nossos smartphones estão munidos de todo o tipo de ferramentas que nos permitem elevar as nossas capacidades a um novo nível. No quesito da multimédia, tal é ainda mais notável. Atualmente, é possível criar vídeos e filmes com uma qualidade bastante convincente, recorrendo apenas a smartphones quer sejam Android ou iOS.

Obviamente a era das redes sociais e da criação de conteúdo levou a que esta evolução fosse feita mais rapidamente. Contudo, os próprios sistemas operativos por vezes têm limitações que impedem os criadores de levar as suas visões ainda mais além.

É o caso que acontece no Android… No entanto, segundo as últimas informações, a Google prepara-se para mudar isso já no Android 11!

Limitação de 4 GB por vídeo pode deixar de existir no Android 11

Atualmente, no seu smartphone Android, caso queira criar um vídeo, este estará limitado a um máximo de 4 GB. Ao tentar ultrapassar este valor, o vídeo simplesmente será interrompido. Esta decisão foi tomada pela Google em 2014, mas desde então a indústria dos smartphones mudou muito.

Com a democratização do 4K e com smartphones com 512 GB de armazenamento interno, a Google prepara-se para retirar este limite no Android 11, respondendo assim aos pedidos da comunidade. Tal foi descoberto pelo XDA-developers, através de uma nova submissão no Android Open Source Project.

Esta novidade deverá ser implementada na próxima grande atualização do sistema operativo móvel da Google, que será o Android 11. Com a hipotética chegada de smartphones com gravação de vídeo a 8K já em 2020, esta mudança passa a fazer todo o sentido!

Edite vídeo no Android com esta app…