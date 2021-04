Com o Android 12 já a ser preparado, há algumas marcas que aceleram agora o passo para trazer aos seus equipamentos a versão atual. O Android 11 já percorreu um longo caminho e está já presente em muitas marcas.

Uma das marcas que parece ter agora tomado este caminho é a OPPO, tendo revelado os planos para a atualização para o ColorOS 11. Já não demora muito e vai assim trazer o Android 11 para os seus smartphones.

Os planos da OPPO estão bem definidos

A OPPO tem crescido de forma única na Europa, seguindo a linha do que conseguiu fazer noutros mercados internacionais. A marca tem uma aposta clara nos seus modelos e as novidades reveladas destacam uma atenção especial a detalhes que se sabem ser do interesse dos utilizadores.

Com uma preocupação com as versões do Android, a OPPO apresentou agora os seus planos para a chegada do ColorOS 11. Esta versão está baseada no Android 11 e já este mês irá dar passos importantes em muitos mais modelos.

Beta do ColorOS 11 em testes

A versão beta do ColorOS 11 da OPPO vai estar já disponível para os modelos Reno Z, A5 (2020), A9 (2020) e A73 5G a partir de 13 de abril. Por agora a Europa fica de fora com esta versão, devido a questões associadas ao RGPD.

No que toca aos modelos comercializados na Europa, o cenário é muito mais positivo. O ColorOS 11 e o Android 11 já estão a ser distribuídos para um conjunto grande de modelos e numa lista ainda maior de países.

Portugal na lista do Android 11 da marca

Portugal está naturalmente nesta lista e tem já a ser atualizados equipamentos para o ColorOS 11. Os modelos Reno 4 5G e Reno 4 Pro 5G da OPPO têm já a atualização para o Android 11 a ser distribuída, ainda que de forma faseada e em lotes.

Tal como noutros smartphones, a pesquisa desta nova versão é simples, bastando aceder às Definições. A OPPO trata assim de uma das maiores preocupações dos utilizadores. A chegada do ColorOS 11 com o Android 11 renova assim os smartphones da marca.